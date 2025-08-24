Pablo García, una nueva luz en el Betis y plan confirmado con él

El Real Betis Balompié terminó con victoria su debut en el Estadio de La Cartuja y poniendo la guinda con tres puntos a todo lo que fue ese largo proceso de cambio, traslado y nuevo hogar para los próximos, como mínimo, dos años. La realidad es que durante ese tiempo, los aficionados béticos quieren ver muchas cosas: buenos jugadores, equipos que rindan a un alto nivel, victorias en competición europea, clasificaciones a Champions, por ejemplo... Y sobre todo, quieren seguir viendo a futbolistas de la cantera relucir como lo venían haciendo en los últimos años con Manuel Pellegrini en el Benito Villamarín.

Y es que uno de los nombres propios del choque ante los de Coudet fue precisamente un canterano. Lejos del buen hacer de Giovani Lo Celso, del regreso al buen nivel de Héctor Bellerín o el redebut de Junior Firpo, fue Pablo García el que más ilusionó al aficionado verdiblanco. Desde su primera jugada hasta la última del partido en la que a punto estuvo de anotar (por segunda vez) un gol en su estreno en La Cartuja.

Pablo García en una de las acciones en el partido ante Alavés / Europa Press

Tuvo dos ocasiones claras

Nada más entrar en el terreno de juego ya levantó a los aficionados de los asientos con una jugada muy buena a nivel combinativo con Giovani Lo Celso. Una pared de cuatro pases en los que el primer toque de su partido fue de tacón. Sin duda, un gesto que deja ver a la perfección la personalidad con la que este futbolista sale al terreno de juego cada vez que le dan una oportunidad. Además, pudo marcar dos goles. Uno en una jugada ya muy habitual en él, un disparo desde fuera del área. Le llegó el balón a su pierna zurda en banda natural, y viendo que se quedaba justo de espacio antes de que llegase un defensa, recurrió al golpeo con la puntera. Fue potente y ajustado, pero Sivera consiguió evitar su gol con una gran parada.

Luego, en una de las últimas jugadas del partido, recorrió varios metros con balón en un contragolpe hasta que se plantó dentro del área del Deportivo Alavés. Una vez ahí, recortó en dos ocasiones y cuando golpeó con la pierna diestra ajustado al palo corto, el balón se marchó rozando el poste. Si ese tanto llega a entrar, La Cartuja se cae.

Pablo García ante Carlos Vicente / Antonio Pizarro

El hueco que dejan Antony y Abde

Normalmente jugaría por banda diestra, donde aprovecharía los minutos que de momento no tiene Antony porque no está en el Betis. Debido al alto nivel de Ruibal, Pellegrini lo colocó en banda zurda y rindió de igual forma. Al no estar Abde, lo que debía hacer era aprovechar los minutos que tenía y así lo hizo. Ya ha dejado claro el Ingeniero que ve en Pablo García un futbolista de mucho futuro y que en cuanto tenga que darle minutos, lo hará sin que le tiemble el pulso.

Además, la facilidad que tendrá el sevillano para esto será grande si sigue respondiendo de la misma forma. Más allá de lo que genere cerca de la portería rival, también aporta mucho trabajando, defendiendo, cortando balones y ayudando defensivamente al equipo. Esto es algo que valora mucho el entrenador chileno y que hace de Pablo García el canterano que levanta pasiones e ilusión en Heliópolis.