Oriol Romeu, una opción más para el Betis en el pivote

El Real Betis Balompié sigue trabajando en la búsqueda de un centrocampista de corte defensivo que venga a ayudar en esas labores a Sergi Altimira y Marc Roca tras la marcha de Johnny Cardoso. Encima de la mesa lleva varias semanas el nombre de Facundo Bernal, que aunque es una de las opciones, en este momento no es la prioritaria en La Palmera. Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, la direccion deportiva verdiblanca estuvo hace ya algunos días en contacto con el entorno de Oriol Romeu para conocer su situacion tras el ofrecimiento del futbolista. El que hasta que se haga oficial su rescisión es futbolista del Barça ha quedado libre tras rescindir su contrato con 33 años y se coloca como una oportunidad de un futbolista experimentado en LaLiga que llegaría a coste cero.

En el Betis mantienen contacto directo y constante con su agencia, que lleva a futbolistas que interesaron en el pasado como Pau Víctor o Aleix García, según informan a este diario fuentes de la negociación. Es un futbolista veterano, que llegaría sin necesidad de tener que afrontar un traspaso y que vendría con el objetivo de desquitarse de sus dos últimas temporadas y volver a ser ese pivote defensivo que deslumbró en el Girona.

Pape Gueye cae ante Oriol Romeu. / Antonio Pizarro

Todo a la espera de Antony

Aunque Oriol Romeu es un futbolista bien considerado por parte del combinado de Heliópolis, todo ha quedado en standby a la espera de que se resuelva la situación con Antony. Es una operación muy complicada, pero que para bien o para mal está entrando en su etapa final tras todo el verano de idas y venidas.

A principios de la próxima semana debería quedar definido qué ocurre con el brasileño y a partir de ahí, se comenzarán a definir el resto de situaciones de acuerdo a la realidad económica restante. En el caso de la medular, hay muchos nombres que se tienen en cuenta. Uno de ellos, el de Facundo Bernal, cuya salida de Fluminense se antoja complicada por las pretensiones económicas de los brasileños, que piden algo cercano a los 12 millones de euros.

Antony celebrando uno de sus goles con el Betis durante la temporada pasada / @antony00

Veteranía para Pellegrini si trasciende

Teniendo en cuenta la juventud de Marc Roca y Sergi Altimira, en el club bético no descartaban tener una pieza de las que le gustan a Manuel Pellegrini: un futbolista experimentado, contrastado, con experiencia en Europa y que además aporta más músculo y garra defensiva a ese centro del campo.

Su estado físico es una incógnita después del rendimiento reciente, pero en La Palmera se confia en sus capacidades. La inversion en el salario sería relativamente asequible y permitiría hacer alguna apuesta más importante monetariamente hablando en las otras zonas que deben reforzar en la plantilla bética. Un contrato corto es la opción que gana peso para un futbolista que tambien tiene en el Girona (con menos cartel que el Betis puesto que no disputa Europa y su temporada pinta, al menos, peligrosa) como una opción este verano.