Betis - Alavés: Horario y dónde ver por TV en directo el debut en La Cartuja en liga

El Real Betis Balompié comenzará su andadura este viernes en el Estadio de La Cartuja como estadio local después de mucho tiempo. Lo hace sin haber ganado nunca un partido oficial en el tiempo reglamentario, pero con el sabroso recuerdo de aquella Copa del Rey del año 2022 que se llevó en los penaltis como último precedente. Su rival, un Alavés que querrá sumar tres puntos importantes en el inicio de la competición, y que sabe que si hay un buen momento para echarle el guante a estos, es ahora: contra un Betis sin Isco, con fichajes por hacer y con dudas tras el empate en el Martínez Valero.

Si se hace un breve repaso en la historia reciente del conjunto verdiblanco y los choques ligueros en la isla, destaca que en la temporada 2006/07, el conjunto de Heliópolis disputó sus tres primeros partidos de liga en La Cartuja debido a la clausura del Benito Villamarín por incidentes. El primer choque fue contra el Villarreal, dirigido por el actual entrenador bético, Manuel Pellegrini, y terminó en empate 3-3. Los siguientes dos encuentros como local en La Cartuja se saldaron con derrotas: 0-1 ante la Real Sociedad y 0-2 frente al Getafe. Un año después, por nuevos incidentes, el Villamarín volvió a ser clausurado y el Betis aseguró su permanencia en la máxima categoría en la antepenúltima jornada contra el Valladolid, con un empate 1-1 tras el gol de penalti de Mark González y la igualada de Víctor para los pucelanos.

Los jugadores del Betis celebran el gol de Aitor Ruibal ante el Elche / Europa Press

Horario del Betis - Alavés: cuándo se juega el segundo partido de LaLiga

El encuentro que se disputará entre verdiblancos y babazorros será este viernes 22 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. Será el duelo correspondiente a la jornada número dos del campeonato y el Betis está en la obligación de dar un paso al frente en el estreno del curso ante sus aficionados y rascar tres puntos que auguren una temporada importante desde el principio. Además, es un día señalado por ese plan de movilidad realizado por el conjunto de las trece barras, el Ayuntamiento de Sevilla y los distintos organismos de transporte que influyen en él, siendo una de las primeras tomas de contacto con un habitual en los próximos dos/tres años en la ciudad.

Manuel Pellegrini en el Martínez Valero / Europa Press

Dónde ver en directo el Betis - Alavés por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. Quieren seguir con buen pie en LaLiga y poner esa primera piedra en la construcción de los objetivos que se han marcado de cara a final de curso. El Betis - Alavés se podrá seguir por televisión a través de Movistar+. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.