El Betis habilita reservas gratuitas de aparcamiento en La Cartuja para sus aficionados

Los seguidores verdiblancos ya pueden asegurar su plaza de aparcamiento en las zonas P7 Norte, P7 Sur y P8 del Estadio La Cartuja. La reserva será gratuita, pero obligatoria, y se deberá presentar el tique correspondiente en el acceso junto con los datos del vehículo registrado.

Los aficionados del Real Betis podrán hacer uso de tres grandes espacios de aparcamiento cercanos al estadio de forma gratuita: la P7 Norte, la P7 Sur y la P8. Todos ellos requerirán una reserva previa hasta completar el aforo. La gestión se realiza a través de una plataforma online, accesible desde este enlace.

Para obtener el pase, los interesados deberán registrarse con sus datos personales, correo electrónico y matrícula y modelo del vehículo. Las zonas de aparcamiento disponibles son:

P7 Norte (2.000 plazas)

Entrada y salida por la SE20, glorieta de RTVE. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el norte (en previsión de posibles cortes de tráfico hacia el sur).

P7 Sur (1.500 plazas)

Entrada y salida por la rotonda de Carlos III. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el sur (en previsión de posibles cortes de tráfico hacia el norte).

P8 (1.750 plazas)

Entrada y salida por Carlos III (con salida preferentemente hacia Carlos III dirección norte).

El acceso a estas zonas de aparcamiento, gestionadas por el Estadio La Cartuja, sólo será posible con el tique de reserva previa, que deberá coincidir con la matrícula y el modelo del vehículo con el que se realizó. Además, el aficionado deberá portar su DNI por si le fuera requerido por el personal de seguridad. El pase para el acceso llegará directamente al correo electrónico facilitado en el registro.