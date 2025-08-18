El Betis llama a la puerta de Marc Casadó

El Real Betis sigue peinando el mercado en busca de un pivote, la gran prioridad de la dirección deportiva de Manu Fajardo en la recta final del verano, además de un extremo derecho, donde Antony aparece como el gran favorito.

Según publica Sport, en esa búsqueda de un mediocentro defensivo, el Betis se interesó por la situación de Marc Casadó. Manuel Pellegrini ya explicó en rueda de prensa que le gustaría contar con un jugador de las características de Johnny Cardoso o Guido Rodríguez para reforzar la plantilla. El club preguntó por el futbolista internacional con la selección española en las últimas horas, ya que encajaría en el equipo, más aún al no haber tenido minutos frente al Mallorca, ni tampoco en los últimos partidos de la pasada temporada.

El Barça, sin embargo, no contempla dejarlo saliir por menos de 30 millones de euros, una cifra inasumible para el Betis. Además, el propio jugador quiere triunfar en el Barça, ya que es su gran sueño, y por ahora no se plantea salir de la ciudad condal. La situación podría cambiar en enero si sigue sin minutos, momento en el que una cesión podría ponerse sobre la mesa.

Por ahora, el elegido para ocupar la posición de pivote por parte de Flick es Frenkie de Jong, aunque también podría desempeñarla Gavi. Además, el técnico alemán confía en Marc Bernal, que se encuentra en la fase final de su recuperación y al que ve como el futuro pivote del Barça, por delante incluso de Casadó.

Buenas relaciones entre ambos clubes

El Betis mantiene una excelente relación con el Barça tras varias operaciones realizadas en los últimos mercados de fichajes, como los casos de Emerson Royal, Chadi Riad, Collado, Vitor Roque y el propio Abde. Todas estas negociaciones se cerraron en los últimos días de mercado, aunque la incorporación de Marc Casadó, en estos momentos, parece inviable.