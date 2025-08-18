La primera jornada de LaLiga, gasolina para el fuego del mercado del Betis

El Real Betis Balompié comienza este lunes 18 de agosto el campeonato nacional de liga con el debut en el Martínez Valero ante el Elche. Será un partido en el que los verdiblancos buscarán comenzar con el mejor pie posible la competición, aunque siendo conscientes de que todavía queda mucho mercado por delante. Sin ir más lejos, comenzarán sin que Nelson Deossa, el fichaje más caro del verano, no pueda jugar por lesión, sin extremo diestro titular y sin el recambio de Johnny Cardoso.

Hasta el propio Manuel Pellegrini, con sus palabras en rueda de prensa previa del choque, admitió que todavía quedan muchas noticias por escuchar: "de momento, no está cerrado el mercado en salidas y llegadas y cuando se termine comparamos en relación a la temporada pasada pero los rendimientos individuales es lo que va a evaluar si la plantilla es correcta. Queda mucho para que se cierre el mercado, siempre está abierto y hasta el último día pueden entrar y salir jugadores, no quiero especular".

Guido Rodríguez, Nelson Deossa y Johnny Cardoso, sudamericanos en el centro del campo

Muchos refuerzos y un mercado que se activará

Después de la primera jornada, muchos equipos se activan en el mercado de fichajes porque ven carencias que se agravan, y eso puede beneficiar al conjunto verdiblanco en algunos casos. Uno de los puestos a reforzar, como bien se ha explicado ya, es el del centro del campo. El técnico chileno tiene muy claro el perfil que necesita: “Estaba Guido, luego vino Johnny a suplirlo. Creo que nos hace falta un jugador de ese perfil, aunque siempre es importante firmar un refuerzo y no un nombre nuevo”. Deossa es un perfil diferente. El propio Guido es una opción que no debería descartarse, pero sobre todo a final de mercado, si los verdiblancos no consiguen firmar a ninguno de los demás objetivos y con una rebaja salarial de órdago. Pero están tanteando perfiles jóvenes, revalorizables, en los que hacer una pequeña inversión como con Cardoso o Guido en su día, pero tampoco se descartan cesiones. Uno de los nombres que hay encima de la mesa, Facundo Bernal, de Fluminense, destapado por este mismo periódico.

Uno de los primeros movimientos que se pueden desbloquear después del partido en Elche es el de Ricardo Rodríguez. El suizo se mueve en el mercado de su país y con un acuerdo de rescisión mutua, podría abandonar pronto la entidad heliopolitana y dejar espacio a un refuerzo en ese costado: joven, revalorizable y con una inversión no demasiado alta. Ahí aparece el nombre de Javi López, pero también manejan otros perfiles tanto de cosecha propia como ofrecimientos. En el momento en el que se produzca la salida del experimentado lateral, se acelerará todo en ese puesto.

Cédric Bakambu celebra uno de sus goles con el Córdoba / RBB

Un delantero y Antony, la guinda

Iker Losada apunta a salir cedido al Levante, aunque tiene otros pretendientes y la situación no está cerrada. Con Nobel Mendy están obligados a resetear la situación y ver dónde encajan al senegalés, al que ya se le han ido tres equipos de las manos este verano. A Cédric Bakambu se le ha comunicado que se le busca salida, y él de muy buen grado comunicó que vino a sumar, y que de ser así no será un problema para el Betis. Está siendo ofrecido a muchos equipos tanto en España como en el extranjero. Por él, el perfil de delantero que se busca ahora es el de alguien experimentado, con cierto potencial por destapar y sobre todo, que pueda salir cedido de un club potente para buscar un renacimiento.

Por último, la situación con Antony va tomando forma cada minuto que pasa. En Manchester se muestran firmes, pero no van a dejar a un futbolista en el banquillo seis meses. El conjunto verdiblanco sabe que cada día que pasa sin novedades, es algo novedosamente positivo para ellos. Puede haber noticias positivas a final de semana, pero eso no quita que la situación sea muy complicada. Su representante, Junior Pedroso, ha viajado a Madrid en las últimas horas.