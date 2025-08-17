Altimira llega a tiempo; Losada, en la convocatoria para Elche

Manuel Pellegrini ha dado a conocer la lista de convocados para el estreno del Betis en la temporada 2025-26, en la que figura Sergi Altimira, que llega a tiempo pese a haberse perdido algunas sesiones durante la semana y entrenar con vendaje en el último entrenamiento antes del partido frente al Elche. También está incluido Iker Losada, a pesar de encontrarse en la rampa de salida.

En total, son 22 los jugadores citados por el técnico chileno para el encuentro de este lunes en el Martínez Valero (21:00 horas). Entre las novedades destaca la presencia de Altimira, que se ausentó en dos sesiones por un edema en el sóleo, pero que se ejercitó tanto el sábado como este domingo, aunque con vendaje.

Tal y como adelantó Pellegrini en rueda de prensa, Iker Losada iba a estar en la convocatoria. “Ya se verá si sale o no”, comentó el técnico sobre el futbolista gallego, que apunta a salir del club en este mercado de fichajes. Era el único que faltaba por inscribir, trámite ya resuelto aunque todavía no aparezca en la web de LaLiga, por lo que estará disponible si el entrenador lo requiere.

El Ingeniero también ha citado a los canteranos Pablo García, Ángel Ortiz, Mawuli y Dani Pérez, que han trabajado durante toda la pretemporada con el primer equipo. Los dos primeros apuntan a formar parte de la plantilla del primer equipo esta campaña.

En el capítulo de bajas, Pellegrini no podrá contar con Marc Roca, Diego Llorente, Isco, Abde y Deossa. Habrá que esperar para ver el debut del centrocampista colombiano, que según su técnico lo tendrá difícil para reaparecer antes del parón de selecciones, al igual que el internacional marroquí.

La convocatoria completa del Betis para el partido contra el Elche es la siguiente: Álvaro Valles, Bellerín, Natan, Bartra, Altimira, Fornals, Chimy, Bakambu, Ricardo, Adrián, Iker Losada, Valentín Gómez, Riquelme, Cucho, Lo Celso, Junior, Aitor Ruibal, Pau López, Mawuli, Dani Pérez, Ángel Ortiz y Pablo García.