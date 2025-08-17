García Verdura será el árbitro encargado de dirigir el Elche-Betis

El estreno liguero del Betis en la temporada 2025-26 será dirigido por el árbitro Víctor García Verdura. La RFEF lo anunció este domingo, después de que esta campaña se haya decidido que las designaciones arbitrales se conozcan el día anterior a los partidos.

García Verdura, colegiado del Comité de Árbitros de Cataluña, debutó en 2023 y ha dirigido en seis ocasiones al conjunto verdiblanco, con un balance de dos victorias, tres empates y una derrota. La pasada temporada arbitró tres veces al equipo de Manuel Pellegrini, siempre en el Benito Villamarín, sin que el Betis lograra la victoria en ninguna de ellas. Primero, en la derrota por 1-2 ante el Mallorca en el último suspiro, en un partido en el que anotó Lo Celso. También estuvo en el empate 1-1 frente al Rayo Vallecano, donde Isco marcó de penalti, y en el último encuentro liguero del curso con otro 1-1 frente al Valencia en el que Antony firmó el gol bético en la despedida del Villamarín.

En el VAR acompañará a García Verdura el tinerfeño Daniel Jesús Trujillo, que ya intervino en siete partidos del Betis la pasada temporada desde la Sala VOR, con un balance de cuatro victorias, un empate y dos derrotas (ante Villarreal y FC Barcelona).