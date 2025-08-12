Las designaciones arbitrales serán "secretas"

El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), órgano de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se encarga de las designaciones arbitrales del futbol profesional anunció en el día de ayer que se publicará los equipos arbitrales de cada partido el día anterior de su disputa antes de las 16:00 horas.

“Una decisión que forma parte de la serie de medidas de reorganización del estamento arbitral adoptadas para esta temporada entre todos los actores del fútbol español”, dicta el comunicado. De esta forma, el jueves se conocerán los árbitros de los partidos del viernes, el viernes de los del sábado y así sucesivamente con todos los encuentros tanto de la primera como la segunda división. Hasta ahora, cuando las jornadas se disputaban en fin de semana, el Comité Técnico de Árbitros publicaba las designaciones los jueves para todos los encuentros a la vez.

Esta medida, a su vez, buscará el descenso de polémicas respecto a las designaciones arbitrales y buscará acabar con las presiones que viven los colegiados con situaciones como los vídeos publicados por Real Madrid TV y supone una protección a la exposicicón que no solo la reclamaban los colegiados, si no también algunos clubes.

La comisión de Delegación de los árbitros estará compuesta por Fran Soto, el ex árbitro Teixiera Vitienes y el ex entrenador Gregorio Manzano, en la que será la primera vez que un técnico ocupa un cargo en la comisión.