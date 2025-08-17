El mensaje de Pellegrini sobre la vuelta de Antony al Betis

Uno de los nombres del verano en clave Real Betis Balompié está siendo Antony Matheus dos Santos. Su posible (y complicado) regreso al conjunto bético ha sido el tema principal del mercado de fichajes y no sólo a nivel de prensa, sino también lo está siendo realmente en la hoja de ruta de la dirección deportiva verdiblanca, con Manu Fajardo a la cabeza, que quiere seguir construyendo la plantilla con los mimbres necesarios para alcanzar cotas mayores.

Precisamente, una de las voces más autorizadas de la entidad, Manuel Pellegrini, ha realizado este comentario al respecto en la rueda de prensa previa al debut liguero ante el Elche: "No he hablado con él. Sabe la opinión que tenemos de él, todo lo que nos exigimos y lo que nos entregó. Hay un conocimiento mutuo y por supuesto sería un gran refuerzo que pudiera continuar con nosotros con el rendimiento que tuvo", argumentaba el entrenador chileno. La llegada del brasileño fue, quizá, el punto salvador de una temporada que pinta a gris, y que terminó siendo muy blanca.

Natan y Antony, abrazados celebrando una victoria / RBB

En el Betis hay optimismo

La realidad de la situación de Antony sigue siendo la misma que viene contando al detalle Diario de Sevilla durante todo el verano: el futbolista está convencido de que quiere vestir de verdiblanco. Sigue manteniendo propiedades en Sevilla y rechazando todas las ofertas que llegan hasta el momento. Eso sí, después del debut del United este domingo volverá a analizar la situación, ya que se marcó el inicio de la competición como fecha clave para rechazarlo todo de forma radical. Luego está el Betis, que como siempre se ha mantenido, a lo que puede acceder es a una cesión con opción de compra de un porcentaje del futbolista (que luego podría ir ampliando).

La estrategia bética es, simple y plenamente, esperar. Aguantar hasta última instancia y conseguir que el United ceda al deseo del jugador. Por su parte, la postura de los ingleses ha sido clara siempre: el Betis, según las condiciones que exponen, es la última opción. Se hizo una inversión astronómica y se quiere recuperar lo máximo posible. Si a última hora del mercado, no se ha encontrado nada satisfactorio, se hablará de la cesión. De momento, toca seguir esperando.