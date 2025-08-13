Otro recurso del United para presionar a Antony; el Betis sigue buscando su fichaje

Semana clave en el futuro de Antony Matheus dos Santos. El futbolista sigue apartado en Manchester, sin entrenar con el resto de sus compañeros mientras que se resuelve su futuro en ese intento de volver a vestir la camiseta del Real Betis Balompié esta próxima temporada. Y se dice que esta semana es importante porque está marcado el inicio de la competición oficial (este fin de semana), como el momento en el que se debe dar un avance serio en la situación, que lleva algo atascada unas semanas en la misma postura. De hecho, muchos aficionados ingleses se preguntan en redes sociales lo siguiente: "¿Por qué no se ha vendido ya a Antony?".

La realidad tiene una doble respuesta: por un lado, porque Antony ha ido rechazando todas las ofertas que han ido llegando y ese sigue siendo el plan, al menos, hasta que comience la liga. Por otro, porque las ofertas firmes y formales que han llegado han sido de Arabia Saudí y Turquía, dos ligas que no atraen absolutamente nada al de Osasco. Todo sigue, por tanto, a la espera de que los Red Devils acepten darle salida al sudamericano vía Sevilla, bajo las condiciones económicas ya preavisadas, pero quizá con una renovación de contrato hasta 2028 como aspecto imprescindible. Según ha podido conocer Diario de Sevilla, se van a seguir haciendo acercamientos durante este jueves con el United por la parte del futbolista, dentro de la comunicación diaria que además tienen sus representantes con el Betis.

Antony se ajusta las medias en un partido con el Betis / @antony00

Una situación muy complicada

Ya lo viene comentando cada uno de los responsables de tomar decisiones en el Betis: la operación es muy difícil, pero cada día que pasa es un motivo más de optimismo para el conjunto verdiblanco. Cuando este medio detalló el plan exacto del conjunto bético, ya lo avisaba: final de mercado. Son muchas cosas las que se deben cuadrar todavía (siempre siendo lo primero que el equipo de Manchester dé su brazo a torcer). Pero luego, por ejemplo, se debe tener en cuenta llegará pesando salarialmente tres veces más que el curso pasado.

¿Qué ocurre? En el United no se andan con rodeos. Son muy claros de momento. O venta, o grada. Y la grada asusta mucho a Antony, que de momento se muestra firme pero puede terminar sucumbiendo a las presiones de su equipo actual. Además, se guardan un 'As' bajo la manga. Las fechas de los mercados. En España, el mercado se cierra en la noche del 1 al 2 de septiembre, pero en Arabia Saudí y en Turquía cierran a lo largo del mes de septiembre (11 y 12 respectivamente). Lo que hacen también es jugar con ese 'miedo' a quedarse varios meses en la grada y arriesgarse a perderse el Mundial de 2026, por lo que si las ofertas de estos países siguen en pie en esa fecha y la operación se ha atascado, a Antony no le quedaría otra que aceptar. Es por ello que, de momento, en la ciudad inglesa están tranquilos y expectantes en estos últimos días de mercado.