Natan habla del regreso de Antony al Betis: “Ojalá venga, tengo esperanza”

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este martes la primera sesión de entrenamiento de cara al arranque oficial de LaLiga el próximo lunes ante el Elche en el Martínez Valero. Ha sido una sesión con algunas novedades en las que no ha estado Nelson Deossa, pero sí uno de los protagonistas del día, el brasileño Natan de Souza. El que apunta a ser central titular del Betis en el debut liguero ha tenido a bien hablar con los medios de comunicación que esperaban a la salida de la sesión y ha hablado tanto de la lesión de Isco Alarcón como de la posible vuelta de Antony.

"Ojalá pueda volver y estar otro año más con nosotros. Él está esperando y todos nosotros también". Luego, le preguntaron si le gustaría que volviese a lo que respondía: "Sí, como a todos. Ojalá venga". Finalmente, llegó la pregunta del millón: "¿Crees que viene?". A ello respondía: "Yo tengo esperanzas".

Una situación muy complicada

La realidad a día de hoy en el fichaje de Antony por el Betis sigue siendo la misma: los verdiblancos siguen con su plan trazado, el cual desvelamos en Diario de Sevilla. Mientras, la parte del jugador y del United trabajan igualmente en desatascar la situación antes de la fecha tope que también les contó este mismo diario. Mientras, cada día que pase es una buena noticia para los intereses verdiblancos ya que la presión crece en los Red Devils.

“Estamos trabajando desde el final de la temporada pasada. Ya dijimos que era muy complicado. La operación debe entrar dentro de nuestro límite económico y de los parámetros de equilibrio que creemos que hace falta en una plantilla en lo deportivo y lo económico. Si no, haremos otra operación. Sigo igual de optimista y pesimista. Hay un tercero, el United, que tiene mucho que decir, pero la disposición del futbolista es clara", indicó Ángel Haro en la presentación de Deossa al respecto.