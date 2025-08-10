Oficial: Parte médico de Isco, qué tiene y tiempo de baja con el Betis

El Real Betis Balompie ha hecho oficial con un parte médico la lesión que tiene Isco Alarcón. Lo ha hecho con estas palabras: "sufrió una lesión en el último amistoso de la pretemporada contra el Málaga CF. Tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso".

Una lesión que no es tan grave como la que sufrió el año pasado, pero que sí que le obligará a parar un tiempo meridianamente largo antes de volver a competir. Ya al ver la cara del malagueño sobre el terreno de juego y el aparatoso vendaje en la salida del estadio de La Rosaleda en muletas.

Isco abandona La Rosaleda en muletas con una inquietante férula en su tobillo izquierdo / Manu Colchón

Qué tiempo de baja estará Isco Alarcón

Con este parte médico, todo apunta a que el tiempo de baja estimado para Isco Alarcón será de unos tres meses de baja. Siendo así, llegaría justo para el partido del 23 de noviembre ante el Girona, una semana antes de El Gran Derbi ante el Sevilla FC de finales de noviembre, si no se complica la situación.

Se perdería por tanto: Elche, Alavés, Celta, Athletic, Levante, Real Sociedad, Osasuna, Espanyol, vIllarreal, Atlético de Madrid, Mallorca y Valencia. Un total de 12 partidos de liga. A esta posibilidad habría que sumar los posibles enfrentamientos de UEFA Europa League que hay entre esas fechas. Se perderá probablemente las primeras cuatro jornadas, y llegaría muy justo para la quinta.