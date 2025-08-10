Todas las fotos de la lesión de Isco y de su vuelta a La Rosaleda

Más allá de la derrota del Betis frente a un equipo de inferior categoría como el Málaga (3-1), más preocupante aún fue la salida de Isco del estadio de La Rosaleda con unas muletas y una férula para inmovilizar su tobillo izquierdo. A la espera de las pruebas médicas, el parte oficial aclarará la lesión de la estrella bética en un día en el que había vivido emociones especiales con su retorno a La Rosaleda.
