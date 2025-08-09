Isco ha encendido las alarmas en el Betis al sufrir una lesión en el último amistoso del equipo de Manuel Pellegrini antes el inicio de la Liga. El mediapunta malagueño y líder natural del equipo verdiblanco fue aclamado en su vuelta a Málaga. Pero la fortuna no lo acompañó. Sufrió una entrada del bigoleador Larrubia justo antes del descanso de un partido que se suspendió al inicio cerca de 20 minutos por el desvanecimiento de un espectador.

El capitán bético iba a recibir un balón cuando Larrubia se tiró al suelo para anticiparse. Pero lo golpeó en el tobillo izquierdo: justo en el que tuvo que ser operado en mayo de 2024 por una fractura del peroné. Ahí está el temor. Porque lo que parecía un simple golpe y una retirada del campo por precaución cobró forma de alarma cuando el malagueño abandonó La Rosaleda en muletas y con una llamativa férula que le inmovilizó toda la articulación inferior izquierda.

Habrá que esperar a pruebas de imagen y al parte médico oficial del Betis para conocer el alcance de la nueva lesión de Isco. Pero las imágenes no son nada halagüeñas...