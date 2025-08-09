Las mejores fotos del Málaga-Betis

FÚTBOL
Crónica del Málaga-Betis: Un serio aviso en La Rosaleda (3-1)
Isco agradece el cariñoso recibimiento de la afición del Málaga.
Isco agradece el cariñoso recibimiento de la afición del Málaga. / Joaquín Corchero | Europa Press

Redacción Deportes

Málaga, 09 de agosto 2025 - 22:54

El Betis no cerró la concentración de pretemporada realizada en Marbella con buenas sensaciones y cayó derrotado en el Trofeo Costa del Sol contra el anfitrión, el Málaga, un equipo de LaLiga Hypermotion por un claro 3-1. Los verdiblancos llegaron a ir perdiendo por 3-0 con los dos goles iniciales de Larrubia y un tercero de Chupe que provocaba el júbilo en toda la grada de La Rosaleda. Cucho Hernández, en el minuto 80, reduciría las diferencias, aunque no mitigó la decepción de todos los béticos con este último amistoso antes de que comience el fuego real en LaLiga EA Sports. Será el lunes 18 de agosto con su visita al Elche, donde los de Manuel Pellegrini deben ofrecer una imagen sensiblemente mejorada.

