Los gestos de preocupación de Isco y una lesión que alarma al Betis

En el partido entre el Real Betis Balompié y el Málaga CF, lo que menos le importó a todos los béticos al final del encuentro fue la paupérrima imágen mostrada por los suyos ante un rival de Segunda División. Y es que al borde de la primera mitad, Isco Alarcón recibía una fuerte patada que lo iba a dejar renqueante y la iba a impedir seguir en el partido. En la tribuna de prensa ya se intuía que la situación era algo alarmante. Ni siquiera pisó el césped de nuevo para que sus aficionados malagueños le brindasen la merecida ovación que estaba planeada y que sí se llevó Pellegrini.

Las malas sensaciones se confirmaron cuando no salió siquiera de vestuarios a ver cómo los rivales levantaban el Trofeo Costa del Sol. A partir de ahí, sólo quedaba esperar. Eso sí, las cámaras de Diario de Sevilla pudieron captar en el terreno de juego cómo el malagueño se retorcía de dolor tras el golpe, su cara no auguraba nada bueno mientras se marchaba cojeando del césped cuando el árbitro pitó el descanso del partido.

Isco abandona La Rosaleda en muletas con una inquietante férula en su tobillo izquierdo / Manu Colchón

Una lesión que preocupa en el Betis

A primera hora del domingo, a expensas de que el de Arroyo de la Miel pase las pertinentes pruebas médicas, las sensaciones en el equipo y en la cúpula son bastante negativas. El golpe fue en la zona de la operación, y el mayor temor es que haya podido volver a romperse el peroné. Otras opciones que se barajan son las del esguince de II o III grado, pero como ya se ha establecido, hasta que no haya parte médico, no se podrá conocer la resolución final.

Algo que podría ser muy indicativo (para mal) son las palabras del propio jugador. Cuando atravesaba la zona mixta con las muletas dirección al autobús del combinado bético, le hacían un comentario en referencia a lo negativo de la situación y este respondía con un: "La vida...", con media sonrisa de resignación. Independientemente de la gravedad del caso, todo apunta a que Isco va a estar fuera de los terrenos de juego unas semanas, por lo que la planificación bética llega a un punto clave, con dos puestos clave todavía por reforzar y con el apartado organizativo sin tocar (con Dani Ceballos a la espera).