Los 24 jugadores que jugaron en Málaga y Betis

El partido amistoso que se va a celebrar en la tarde de este sábado en el Estadio de La Rosaleda entre el Málaga CF y el Real Betis tendrá muchos atractivos en el césped y en la grada. Uno de ellos será ese sentimiento compartido de muchos protagonistas que han vestido y vistieron los colores de los dos equipos. Ya no sólo destacan los nombres de la actual plantilla como el propio Manuel Pellegrini, Diego Llorente, Pablo Fornals o Isco Alarcón, sino que si se hace una vista al pasado, la gran cantidad de nombres que vistieron la casaca del conjunto malagueño y del verdiblanco es bastante amplia.

Pedro Contreras defendió la verdiblanca entre 2003 y 2006 mientras que desde el 1999 hasta el 2002 estuvo en la costa. Juan Cruz vino precisamente de la cantera malagueña. Fernando, segunda mano de Pellegrini, salió del Betis para jugar dos temporadas en el Málaga. Goitia, Ismael, Juanfran, Juankar, Juanmi Jiménez, Dani Martín o Francisco Molinero son otros tantos que jugaron en los dos equipos. Alfred N'diaye no sólo estuvo también en el Sunderland, sino también en el Málaga entre 2018 y 2022. Otros míticos en los ascensos del Betis en esta última década fueron Dani Pacheco, Portillo o Xavi Torres, que comparten característica con Tote, Vadillo o Miguel Ángel.

Los más reconocidos

Joaquín Sánchez y Rubén Castro, dos leyendas del Real Betis Balompié y futbolistas importantes en la historia reciente del Málaga, compartieron los dos equipos. El canario lo hizo solo en 2023, jugando 43 partidos y anotando 10 goles a la vez que repartía cuatro asistencias. Siempre goleando y con números importantes a pesar dela edad. El portuense vistío de blanquiazul de 2011 a 2012, jugando 65 partidos en los que anotó nueve tantos y dio ocho asistencias. Roque Santa Cruz y Nacho, dos futbolistas bien recordados por los béticos. Uno por su capacidad goleadora (anotó 32 goles entre los dos equipos) y el otro por la profesionalidad y el buen nivel en el lateral zurdo. Más de 100 partidos (153 y 111) con Betis y Málaga.

Luego está la joya de la corona junto a Manuel Pellegrini. Isco Alarcón puede ser el mejor futbolista, o al menos el de mayor calidad, que se ha puesto la camiseta tanto del Málaga como la del Betis. Hoy será ovacionado por los suyos vistiendo otra camiseta. En total, 22 jugadores que comparten esta historia.