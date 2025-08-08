Alineación probable del Betis ante el Málaga: el último ensayo

El Real Betis Balompié disputará este sábado el choque que cerrará la pretemporada. Será ante el Málaga en el Estadio de La Rosaleda en un partido que servirá de homenaje también a Isco, Fornals, y como no, Manuel Pellegrini, tres grandes figuras que en su día dejaron huella en la afición malaguista. El equipo del Ingeniero viene de salir derrotado contra el Como 1907 en un partido cuya segunda mitad se embarró debido a la batalla campal entre jugadores de los dos equipos.

Lo normal es que en este choque no estén convocados ni Borja Iglesias, que se marcha al Celta, y tampoco otros descartes como Fran Vieites, Romain Perraud (a quien ya se le ha comunicado que busque equipo), Iker Losada, o el propio Gonzalo Petit, a quien ya se le ultima una cesión a un equipo de LaLiga Hypermotion. Una duda importante es la de Pau López. El meta fue titular contra los italianos, pero un golpe en la acción del penalti cometido sobre Assane Diao le provocó un chichón en la cabeza teniendo que ser sustituido y este jueves no entrenó por precaución.

El once del Betis ante el Como 1907 en La Línea de la Concepción / Europa Press

Un once muy parecido al del Martínez Valero

Uno de los mayores atractivos de la jornada de este sábado será ver si Nelson Deossa debutará como futbolista heliopolitano, aunque cabe destacar que todavía anda renqueante de unas molestias en el tobillo. Ángel Ortiz, Junior Firpo, Lo Celso o Altimira son algunos de los que más vienen ilusionando durante estas últimas semanas y que podrían convencer al técnico chileno de cara al debut oficial.

Es por ello que todo apunta a que el once de Manuel Pellegrini ante el Málaga en el Trofeo Costa del Sol sea algo parecido a: