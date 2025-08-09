Betis: Isco y Pellegrini, una conexión nacida en La Rosaleda

El Betis afronta esta tarde (20:30) el último test de pretemporada en La Rosaleda, allí donde se fraguó hace más de una década una conexión que ha vuelto a dar réditos de verdiblanco. En Málaga apostó Manuel Pellegrini por el fichaje de un joven Isco, pagando seis millones al Valencia entonces por un chaval de 19 años que apenas había jugado unos minutos con el Valencia (200 repartidos en siete partidos, cuatro de LaLiga, uno de Copa, marcando dos tantos, y dos de Champions), y desde entonces han vivido una relación de amor que ahora da alegrías en Heliópolis. Ambos vuelven juntos a la Costa del Sol, donde todo empezó, con ganas de recibir el calor de un público que no se olvida de todo lo que dieron en los mejores años (al menos en la historia reciente) de un Málaga de Champions.

Cuando el autobús del Betis lleve al equipo al estadio la expedición puede pasar por la Glorieta Manuel Pellegrini, inaugurada hace ya unos años, lo que dice mucho de lo que significa el técnico en Málaga, donde vivió “una de la mejores etapas”. “Se juntó lo futbolístico con una calidad de vida, el cariño de la gente… Me permitió hasta tener una rotonda con mi nombre. Siento mucho orgullo cuando paso por ahí. Tengo un recuerdo de tres años inolvidables. He transformado Marbella en mi segundo hogar. En el Betis estoy viviendo algo muy parecido a lo que viví en Málaga. Tanto por resultados como por el cariño recibido”, llegó a decir Pellegrini, quien coincidió con Isco en la 2011-12 y la 2012-13, antes de que el chileno, que llegó al Málaga en la 2010-11 se fuera al Manchester City después de tres campañas y el mediapunta, al Real Madrid dejando 30 millones en caja.

Su primer curso juntos fue el de la histórica clasificación para disputar la Champions League tras ocupar la cuarta posición en LaLiga. Isco participó en 35 encuentros entre todas las competiciones anotando cinco goles y dando cuatro asistencias. El de Benalmádena, a las órdenes del Ingeniero, siguió dando pasos adelante y en la 2012-13 consolidó su salto a la élite del fútbol exhibiéndose en Europa llegando a los cuartos de final de la Liga de Campeones, quedando apeado ante el Borussia Dortmund en cuartos de final con polémica incluida. En la liga el Málaga quedó sexto, clasificándose para disputar de nuevo competición continental, aunque finalmente no la disputó por la exclusión de la UEFA a causa de los motivos económicos. Isco disputó 47 partidos en los que anotó 12 tantos, tres de ellos en la máxima competición europea.

Después de una exitosa carrera en el Real Madrid, su paso por el Sevilla no fue bien y cuando parecía que el tren se le podía escapar, tras medio año en el dique seco tras salir de Nervión y ver frustrado a última hora su fichaje en el mercado invernal por el Union Berlin, una nueva llamada de Manuel Pellegrini lo devolvió al fútbol. E Isco llenó el fútbol con su magia dirigiendo a un Betis que no se baja de la zona alta de la clasificación. En la 2023-24 despejó cualquier tipo de duda que pudiera haber sobre su rendimiento: nueve dianas y siete asistencias en 36 partidos en todas las competiciones. La pasada campaña, la 2024-25, pese a perderse el primer tercio de la temporada por lesión, 12 tantos y 11 pases de gol en 33 encuentros.

A Málaga vuelven también otros dos futbolistas con pasado en el Málaga. De sus escalafones inferiores salió Fornals, “siempre orgulloso” de poder decir que salió de la cantera del Málaga, dijo BeSoccer. Estuvo dos campañas, en la 2015-16 y la 2016-17, en la que coincidió con Diego Llorente, cedido entonces por el Real Madrid.