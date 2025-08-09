Más millones 'recibidos' por el Betis y otros tantos en camino

Los ingresos en el mundo del fútbol no son automáticos ni completos al momento. Eso que vaya siempre por delante. En la gran mayoría de ocasiones los pagos, y los recibimientos son en diferido. Lo hace el Betis y lo hacen los demás equipos. Pero la realidad es que a la hora de hacer el recuento los millones si que cuentan y en Heliópolis comienza ya una nueva época del mercado en la que habrá más ingresos después de varias semanas intentando colocar a los descartes en otros equipos. Ya en las últimas horas se hizo oficial la salida de Romain Perraud, que reportará al conjunto verdiblanco unos tres millones de euros fijos y medio millón en variables, sumando en total la misma cantidad que invirtió por el galo hace un año, sacado así unas mínimas plusvalías incluso.

Se hizo oficial también la salida de Gonzalo Petit al Mirandés, que aunque no remite ingreso alguno servirá, seguro, para la revalorización en Segunda División de un futbolista por el que se ha realizado una apuesta muy importante teniendo en cuenta la edad que tiene y la nula experiencia europea que atesora.

Borja Iglesias, en un entrenamiento durante la estancia en Almancil. / RBB

Los siguientes, al caer

No debería tardar demasiado en darse la salida de Borja Iglesias al Celta de manera oficial. Ya está todo cuadrado, con los heliopolitanos recibiendo una cifra cercana a los 2,5 millones de euros y algunas variables más que se ultiman con los de Claudio Giráldez. De igual forma, está muy cerca de concretarse la cantidad avanzada por este diario, de 2,5 millones de euros, por un porcentaje de su pase. Además, trabajan los verdiblancos por incluir una opción de tanteo y recompra de cara al futuro, aunque esto todavía sigue siendo un aspecto que genera rechazo en Vallecas.

Otro que debería dejar un rédito económico interesante es Fran Vieites. El meta no renovará y, por tanto, el único camino que queda es el del traspaso. Tasado en unos 3 millones de euros como mínimo, se trabaja en encontrar un equipo que satisfaga las condiciones tanto del jugador como del propio Betis. El sexto en discordia es Chimy Ávila. El argentino cuenta con distintos intereses pero sigue queriendo quedarse en La Palmera y ganarse un hueco. Si sale, se espera cubrir al menos lo que queda por amortizar de su fichaje (unos 2,2 millones de euros).

Isco con el balón en los pies ante Ricardo Rodríguez en el último entrenamiento antes de medirse al Sunderland / RBB

Jugadores que podrían moverse a final de mercado

A Bakambu se le mueve por diversos mercados exóticos con una gran cantidad de intermediarios, pero de momento no ha trascendido ninguna operación como avanzada. El congoleño quiere seguir en primera línea competitiva. Este sí debería dejar algunos ingresos si sale, no como Ricardo Rodríguez, que saldría a coste cero ahorrándose el Betis su ficha si finalmente trasciende su salida. Con Iker Losada, lo normal es que vuelva a salir cedido.

Todo provocará que las inscripciones que quedan antes del inicio liguero vayan llegando en cascada a Heliópolis. La próxima semana deben estar inscritos todos los futbolistas que no aparecen en LaLiga y que ya estaban, además de aquellos que son nuevos fichajes.