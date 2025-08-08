Perraud es presentado con el Lille

El Lille presentó de forma oficial a Perraud como nuevo fichaje, después del acuerdo para el traspaso por el que el Betis recuperará lo invertido hace un año.

El galo llegó el pasado verano al Betis, que desembolsó 3,5 millones de euros al Niza por su fichaje, una cantidad que recuperará, ya que será lo que pague el Lille por sus servicios sumando traspaso más variables. En su temporada con el conjunto verdiblanco disputó 41 encuentros, en los que marcó dos goles y dio dos asistencias.

El defensa fue presentado por el Lille este viernes, tras abandonar por la mañana el stage de Marbella: "“Muchas gracias a todos y suerte para los chicos. Fue un placer estar en este club y estoy muy contento de haber estado en una temporada histórica para el Betis. Lo he dado todo”, indicó Perraud en los micrófonos de Informa Betis. “Fue un año muy bueno para mí porque mi hija nació aquí, la afición fue increíble y estoy muy contento… y musho Betis siempre aquí”, cerró el de Toulouse.

Ya en su presentación oficial como futbolista del Lille indicó: "Estoy muy contento de ser parte de este proyecto. Tengo muchas ganas de empezar a entrenarme y jugar con mi nuevo equipo. Desde hace tiempo, tengo la imagen del LOSC como un gran club, que participa a menudo en competiciones europeas. También estoy muy contento de volver a Francia y estar más cerca de mi familia. He tenido la oportunidad de probar varias ligas y adquirir experiencia. Llego aquí con ganas de darlo todo, de aportar mi generosidad, mi humildad y mi trabajo. En todos los lugares en los que he estado, creo que he tenido la imagen de un jugador fiable y estoy haciendo todo lo posible para que eso también se cumpla aquí en el LOSC", explicó.