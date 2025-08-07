Acuerdo total para la salida de Perraud al Lille

El Betis acelera la marcha para dar salida a los jugadores con los que no cuenta Manuel Pellegrini. Mientras se ultiman los últimos flecos con Borja Iglesias para que regrese al Celta de Vigo, la operación que ya está cerrada es la de Romain Perraud, que se marchará al Lille.

Según ha informado el periodista Santi Aouna, y ha podido confirmar Diario de Sevilla Lille y Betis han alcanzado un acuerdo en las últimas horas para cerrar una negociación que ya tenían encarrilada desde días atrás. El lateral izquierdo, de 27 años, tenía las horas contadas en la entidad verdiblanca tras el fichaje de Junior Firpo para reforzar esa posición. El francés fue el elegido para salir por delante del suizo Ricardo Rodríguez, debido a que contaba con mayor mercado en su país y tenía contrato con el club de Heliópolis hasta 2029.

Perraud llegó el pasado verano al Betis, que desembolsó 3,5 millones de euros al Niza por su fichaje, una cantidad que recuperará, ya que será lo que pague el Lille por sus servicios sumando traspaso más variables. En su única temporada defendiendo la elástica verdiblanca ha disputado 41 encuentros, en los que ha marcado dos goles y repartido dos asistencias. Sin embargo, ha protagonizado actuaciones irregulares, como el encuentro ante el Alavés en el que fue expulsado y su nivel ha estado lejos de lo esperado.

El defensa no estará este sábado en el último amistoso ante el Málaga y, en las próximas horas, abandonará el stage de Marbella, donde se despedirá de sus compañeros antes de volar hacia territorio galo. Volverá a jugar la próxima campaña en la Ligue 1, donde ya militó en el Niza, Paris FC y Brest.