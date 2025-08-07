Bellerín, un posible “fichaje” inesperado para el Betis

Es cierto que estamos aún en pretemporada y todo hay que cogerlo con pinzas. Sin embargo, ya explicamos que esta temporada era una auténtica reválida para Bellerín, y lo cierto es que está mostrando un cambio de actitud que podría abrirle las puertas a la titularidad en el lateral derecho. Una posición donde compite con el canterano Ángel Ortiz —ya integrado en la dinámica del primer equipo tras la salida de Sabaly— y el siempre polivalente Aitor Ruibal.

Los números reflejan que el lateral nacido en Badalona es, por ahora, el jugador con más minutos en esa demarcación: 203 minutos, siendo titular ante Córdoba, Coventry City y Como (este último, jugó el partido completo). No estuvo presente en el triangular disputado en El Faro, ya que aún se estaba recuperando de su lesión y descansó frente al Sunderland. Aun así, supera en tiempo de juego a Ángel Ortiz (158 minutos) y a Aitor Ruibal (189 minutos), aunque este último ha tenido mayor protagonismo como extremo que como lateral.

Por lo tanto, Manuel Pellegrini quien más está probando es Bellerín en ese rol, aunque no está claro que esto sea sinónimo de que es el elegido para ser el titular o simplemente es al jugador al que más quiere evaluar. El lunes 18 de agosto, ante el Elche, la primera decisión.

Aunque muchos aficionados béticos aún dudan de que pueda recuperar el nivel que mostró en Heliópolis temporadas atrás, especialmente en la que ganaron la Copa del Rey, lo cierto es que se le ha visto con otro aire en estos amistosos: actitud, entrega y ganas. Son sólo pruebas de verano, sí, pero es un cambio de dinámica.

El jugador de 30 años incluso sacrificó parte de sus vacaciones para ponerse a punto cuanto antes con el objetivo de convencer ante el técnico. Ante el Como, volvió a firmar un buen partido. Y eso que estuvo a punto irse a la caseta antes de tiempo, primero por recibir un golpe en la cabeza de Alberto Moreno que casi lo deja KO, y después por una expulsión errónea, cuando fue el único que intentó calmar los ánimos en medio de tanto lío.

En el quinto test se mostró de nuevo muy activo, incorporándose al ataque con frecuencia, llegó a línea de fondo, luchó cada balón, cortó jugadas y se asoció bien con sus compañeros en el costado derecho Fornals, Lo Celso e incluso con un Isco, quien marca el ritmo del Betis. No se escondió en ningún momento y le echó ganas.

Eso sí, su actuación dejó un único pero. Ya en el tiempo de descuento, con las piernas cansadas y sin estar al 100% físicamente, recordamos que sigue sin estar al tono al 100% después de su lesión, concedió demasiado espacio a Iván Azón, que pudo pensar y armar el disparo. En el fútbol de élite, esos tres o cuatro metros que le dio de margen es demasiado.

Veremos si mantiene esta actitud y esas ganas una vez que empiece a haber puntos en juego. Porque en caso de que las lesiones —que lo lastraron el curso pasado— lo respeten, y si el staff consigue recuperar el mejor nivel de Bellerín podría convertirse en ese “fichaje” inesperado que el equipo necesita. Eso sí, con tres competiciones por delante, Manuel Pellegrini también quiere tener al canterano Ángel Ortiz listo para rendir al máximo nivel cuando tenga la oportunidad.

Por ahora, desde el club no tienen previsto reforzar el lateral derecho. Consideran que cuentan con tres jugadores capacitados para cubrir esa posición, y tienen otras prioridades en el mercado. Aun así, con la ventana abierta hasta el 1 de septiembre, Manu Fajardo y su dirección deportiva no cierran la puerta a la posibilidad y estarán atentos si aparece una oportunidad interesante.