Álvaro Valles: "Somos una familia desde el primer día"

Álvaro Valles, tras pasar un año en la grada por ponerse en rebeldía con Las Palmas, consiguió cumplir su sueño de volver al Betis. El portero, natural de La Rinconada, firmó como agente libre y ahora tendrá el objetivo de ganarse un puesto en la titularidad.

El cancerbero pasó por Radio Marca, donde, sobre la pasada temporada, admitió que "fue el año más complicado, el no disfrutar de tu profesión es complicado", aunque ahora mostró que vuelve a estar feliz "y a disfrutar en casa, donde quería estar". En esos duros momentos comentó que se apoyó en su mujer y sus hijos, además de aprovechar para "disfrutar de mi familia y pasar más tiempo con ellos". Mentalmente aseguró que "llegó a estar un poco al límite antes de rescindir el contrato con Las Palmas".

El portero sevillano dijo que solo habló con el club para disponer de los medios necesarios y aseguró que "en el mes de vacaciones pudo entrenar en la ciudad deportiva. En el momento que le pedí ayuda me la brindaron", agregó. Sobre sus opciones tras rescindir contrato con el conjunto canario, aseguró que su opción era el Betis y su deseo era "volver a casa". "Mi opción era esa y quería volver a casa a toda costa. Era un pasito más en mi carrera y quería triunfar en el equipo de mi vida", agregó.

Su mejor faceta aseguró que son los manos a manos

Valles explicó que no habló con ningún jugador del vestuario hasta que se anunció su fichaje de manera oficial. En cuanto al vestuario, indicó que son una "familia desde el día uno". "Antes de incorporarme a la disciplina me lo dijeron por mensaje los capitanes, que esto era una familia", aseguró.

Este curso, con la llegada de Pau López, también se encuentran cuatro porteros en la actual plantilla, por lo que tendrá que ganarse la titularidad. Una competencia que comentó que es "sana y con muy buen rollo, por lo que hace muy fácil la convivencia".

Algo que le preocupa a los aficionados béticos es su nivel después de estar un año en la grada. Sobre esto dijo que su intención "es volver, recuperar el mejor nivel y seguir mejorando y puliendo esos pequeños defectos". En cuanto a su mejor faceta, señaló que son los mano a mano: "Se me dan bastante, tengo un buen timing y son situaciones límite en las que si la ganas te refuerza".

Por último, fue cuestionado por los incidentes que se produjeron en el amistoso ante el Como, en el que lo vivió en primera persona, ya que salió a los cuatro minutos tras el golpe en la cabeza de Pau López. El portero quiso ser cauto e indicó que son cosas "que pasan, acciones puntuales cuando en un partido estás pasando de revoluciones". "Se demostró después del descanso que somos profesionales y no hay que darle mayor importancia ni bombo", cerró.