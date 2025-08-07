Fornals pide disculpas tras su pelea con Perrone: "No estamos orgullosos de nuestros actos"

Perrone y Fornals en el inicio de la tángana en el amistoso entre el Como y el Betis

El encuentro amistoso entre el Betis y el Como, celebrado en La Línea, quedó marcado por la tángana que se produjo justo antes del final de la primera parte. Una pelea con varios golpes y puñetazos que ha dejado imágenes que han dado la vuelta al mundo. El altercado terminó con Fornals y Perrone expulsados, lo que obligó a ambos equipos a disputar la segunda mitad con diez jugadores.

El jugador natural de Castellón de la Plana se mostró arrepentido por lo sucedido en los micrófonos de BeSoccer: "Disculparme con la gente que fue al partido, con quien lo vio y con mi gente". Además, explicó que ya ha hablado con Perrone, jugador del Como, y que el asunto está zanjado.

"Obviamente no estamos orgullosos de nuestros actos y toca aguantar el chaparrón", dijo el centrocampista, quien además aseguró que "es la primera vez que me pasa y voy a intentar que sea la última", dejando claro que ya intenta pasar página de lo sucedido.

Lo siguiente para Pablo Fornals, al igual que para el resto de la plantilla verdiblanca, es centrarse en el encuentro del sábado, en el que se medirán al Málaga en el último test de la pretemporada antes del inicio de la competición liguera. Será un partido especial para el centrocampista de 29 años, que volverá a reencontrarse con el equipo en el que se formó y con La Rosaleda, estadio donde disputó dos temporadas en el primer equipo (2015-16 y 2016-17).