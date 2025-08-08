Perraud se despide del beticismo: "La afición fue increíble y musho Betis siempre"

Como se confirmó hace unas horas, Romain Perraud se marcha del Betis tras cerrarse su acuerdo de traspaso con el Lille y la próxima temporada volverá a jugar en su país. El lateral izquierdo ha sido el elegido para salir después del exceso de jugadores en esa posición tras la llegada de Junior Firpo. Perraud ya ha abandonado el stage de Marbella, donde el Betis afrontará este sábado su último test de la pretemporada contra el Málaga.

El francés disputó su último encuentro con la elástica verdiblanca en Córdoba, donde tuvo minutos tras salir en la segunda parte. Se quedó sin jugar ante el Coventry City y el Sunderland en Inglaterra, y tampoco participó el pasado miércoles contra el Como, siendo uno de los descartes de Manuel Pellegrini.

El jugador galo, que ya se ha despedido de sus compañeros y del cuerpo técnico, fue cazado en el aeropuerto cuando ponía rumbo a Lille por los compañeros de Informa Betis, a quienes dedicó unas palabras para la afición bética: “Muchas gracias a todos y suerte para los chicos. Fue un placer estar en este club y estoy muy contento de haber estado en una temporada histórica para el Betis. Lo he dado todo”, explicó Romain Perraud sobre una campaña en la que el equipo luchó por entrar en la Champions y alcanzó su primera final europea.

Quiso agradecer a todos y desear suerte “para la próxima temporada”: “Fue un año muy bueno para mí porque mi hija nació aquí, la afición fue increíble y estoy muy contento… y musho Betis siempre aquí”, cerró el de Toulouse con este mensaje antes de anunciarse su fichaje por el Lille.

Pagó la entidad verdiblanca 3,5 millones de euros el pasado verano por este jugador y se recuperará el dinero invertido, debido a que el Lille entre traspaso más variables llegará a esas cantidades. Operación redonda. En su breve estancia en Heliopolís ha disputado 41 encuentros, en los que ha marcado dos goles y repartido dos asistencias.