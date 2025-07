La puesta a punto del Betis sigue con el triunfo en Córdoba (3-4)

Poco suele importar a los técnicos en pretemporada los resultados. Es época de puesta a punto, de probar cosas y ver qué funciona y qué no, por lo que las conclusiones de Manuel Pellegrini del triunfo del Betis ante el Córdoba por 3-4 van más allá del resultado. En ataque hay calidad y mucha pólvora a poco que se afine la puntería, pero el centro del campo hay que reforzarlo para no perder el control de los partidos.

A 25 de julio es raro ver un duelo con mucho ritmo, de ida y vuelta y ahí la pegada del Betis mostró más efectividad, aunque el Córdoba no se amilanó y eso se tradujo en un movido partido que, sin duda, agradecieron las dos aficiones, que llenaron el Nuevo Arcángel.

En pretemporada hay que probar cosas y Manuel Pellegrini ya colocó de inicio juntos a Isco y Lo Celso. El argentino se cambiaba continuamente con Fornals moviéndose del costado derecho al centro del campo para sacar la pelota, con el jugador del filial Mawuli en la medular también haciendo, intentándolo al menos porque no es su posición habitual, de ese pivote que falta tras la venta de Johnny Cardoso y en lo que se recupera Marc Roca, con Sergi Altimira de inicio en el banquillo. El malagueño, por su parte, se divirtió como nadie, encontrando espacios, moviéndose entre líneas y conectando con las arrancadas por la izquierda de un Riquelme con más ganas que acierto en su estreno como bético, pero mostrando ya todo lo que puede ofrecer al equipo esta campaña.

Pronto pudo marcar Cucho Hernández con un pase de Riquelme raso desde su banda, pero, a puerta vacía, el pie se le quedó enganchado al borde del área chica y no pudo rematar. Otro pase del ex del Atlético desde el costado zurdo no pudo ser cabeceado por Lo Celso, pero el Betis ya mostraba que la conexión Isco-Riquelme funcionaba como si se conocieran de toda la vida.

El Córdoba no se encerró y en una pérdida en el centro del campo, esas cosas que hay que corregir, permitió un contragolpe cuatro contra dos que desbarató el canterano Oreiro, seguro al corte arriesgando pero saliendo ganador como casi en todas las acciones en las que participó en defensa.

No había parón, pese a estar a finales de julio. El Betis puso una alta desde el comienzo, que mantuvo, y el rival, lejos de encerrarse, respondió casi con la misma moneda aun con sus armas. En el minuto 10, sin embargo, Cucho Hernández se adelantó con velocidad a un jugador del Córdoba tras un mal despeje de cabeza de uno de los centrales y en el mano a mano ante Carlos Marín lo batió por bajo (0-1).

El encuentro, pese a todo, siguió abierto. El conjunto califal mantuvo su plan de partido y avisó desde el córner. Ya le costó al Betis defender las acciones a balón parado y de nuevo sacó el rival de turno provecho de ello. En el primer saque de esquina para los locales un jugador cordobesista dejó el balón para Pedro Ortiz, que cuando se disponía a remachar vio cómo Bellerín se interponía antes de rematar. Fue un aviso. Después, un tiro lejano de Jacobo González lo detuvo seguro Valles, quien, no pudo evitar el 1-1 cuando en una galopada de Carracedo por la derecha conectó con Pedro Ortiz en el área, controló y empalmó la pelota, que se estrelló en el palo izquierdo, pero el portero bético introdujo el balón con la espalda tras su estirada. Mala suerte.

La alegría, sin embargo, duró poco, porque acto seguido Fornals hizo el 1-2 con un derechazo desde la frontal del área que se coló pegado al poste derecho de Carlos Marín en una acción iniciada en una recuperación fruto de la presión en la salida del balón del Córdoba.

En la recta final del primer tiempo Riquelme se puso de gol un par de veces, siempre aprovechando su velocidad y el pase al hueco de un Isco que ve el fútbol como nadie, mientras que Bellerín no acertó, tras un nuevo pase del costasoleño, desde el punto de penalti con un flojo disparo que despejó el meta cordobesista y Cucho Hernández, en el rechace, remató al palo con toda la portería para él, aunque con el atenuante de tener un defensa encima.

Manuel Pellegrini hizo cambios al inicio del segundo tiempo: Pau López, Bartra, desplazando a Oreiro a la izquierda del eje de la zaga, Sergi Altimira y Aitor Ruibal, al campo. En una buena galopada del catalán casi llega el 1-3, pero con Cucho Hernández y Riquelme esperando en el área se metió en el área y dio el pase atrás a Lo celso, que no remató de primeras y tras dos quiebros le dio tiempo a Sergi Guardiola para que llegara desde atrás para rebañarle la pelota, con contacto pero sin llegar a ser penalti.

La luz se fue en el estadio para diversión de la grada y a la vuelta Cucho Hernández casi se planta solo ante Iker Álvarez, que había sustituido a Carlos Marín, y en el recorte al central para colocarse la pelota en la derecha el central le sacó la pelota. Y con el Betis perdonando, el Córdoba empató. De nuevo entrando por la derecha, posición que defendía Ricardo Rodríguez, el pase al área fue tocado por Sergi Guardiola sutilmente atrás, Sergi Altimira fue a despejar y en el mismo sitio que a Cucho Hernández en el primer tiempo se le quedó la pierna clavada y Dalisson, con tiempo, pegó un zapatazo para batir a Pau López.

No había control en el centro del campo. El Betis estaba roto, con mucha pólvora arriba, pero sin centro del campo, por lo que el encuentro por momentos fue un correcalles. Pudo marcar Cucho Hernández pero erró en el mano a mano, con la zurda, ante Iker Álvarez, que sacó una mano salvadora, y después repitió Dalisson con un remate que se fue por poco a la derecha de la portería de Pau López.

El carrusel de cambios siguió pasada la hora del choque, cuando dejaron el campo Isco, Riquelme y Cucho Hernández, entre otros. Entraron Bakambu, Chimy Ávila, Iker Losada, Perraud y Morante. Bajó el nivel de juego el Betis, que optó por un fútbol más directo y así llegó el 2-3 de Bakambu, con un control en un balón en largo en el área chica, perdió el balón pero en la indecisión entre el defensa y el portero la pelota le quedó muerta para marcar a placer. Falló un mano a mano el congoleño tras un pase interior de Chimy Ávila. No falló en una rápida salida del Betis y definió perfectamnte desde la frontal para hacer el 2-4 tras una buena asistencia de Aitor Ruibal viendo la carrera de su compañero, aunque fue el local Fuentes quien cerró el marcador (3-4) remachando en boca de gol.