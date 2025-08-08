Betis: Bendito quebradero de cabeza

Diego Llorente tras pasar por el pasillo habitual en su vuelta y detrás de él Natan.

El Betis ha logrado reforzarse en este mercado de fichajes en posiciones en la que la temporada pasada presentaba carencias. Una de ellas era la de central, una demarcación en la que Pellegrini podrá contar ahora con cuatro efectivos en la plantilla, algo que no ocurrió en las dos campañas anteriores. El club se cubre así las espaldas ante posibles lesiones en una posición delicada, en la que los jugadores están expuestos a choques que pueden originar percances.

Refuerzo: La llegada de Valentín Gómez permite volver a tener cuatro centrales dos cursos después

Primero, el club ejerció la cláusula de compra por Natan, por quien ha pagado nueve millones de euros al Nápoles. Posteriormente, fichó a Valentín Gómez, central de 22 años procedente del fútbol argentino, por el que desembolsó 5,5 millones de euros en una clara apuesta de futuro. De este modo, Pellegrini volverá a contar con cuatro centrales.

Valentin Gómez en su estreno con la camiseta del Betis. / RBB

Precisamente, la pasada temporada el equipo sólo dispuso de tres centrales, y la lesión de Diego Llorente dejó sin margen de rotación a Bartra y Natan; incluso obligó a la aparición de Mendy en el partido de vuelta de las semifinales de la Conference League ante la Fiorentina.

Planificación: El club se cubre la espalda en caso de que se produzca alguna lesión o percance

Hace dos campañas, incluso Marc Roca tuvo que actuar como central en la Europa League tras la marcha de Luiz Felipe a Arabia Saudí con el mercado europeo ya cerrado y la grave lesión de Bartra. Pezzella se quedó entonces como único central para la competición europea, ya que ni Chadi Riad ni el griego Sokratis, que llegó en octubre como agente libre para sustituir a Bartra, pudieron ser inscritos.

Equilibrio: Habrá dos centrales zurdos, Natan y Valentín Gómez; y dos diestros, Diego Llorente y Bartra

Otra de las grandes noticias este verano es la recuperación de Diego Llorente, quien no se marca plazos para evitar una recaída, aunque su vuelta está próxima. Si retoma el nivel que tenía antes de la lesión, debería ser el líder de la zaga, con Natan y Bartra peleando por acompañarlo.

Quien deberá esperar su oportunidad desde la sombra será Valentín Gómez, aunque ante el Coventry y el Sunderland ya dejó algunos destellos de su calidad. Ahora queda en manos de Pellegrini elegir cada fin de semana la pareja de centrales… Bendito problema.