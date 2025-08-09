El debut con el Betis, la mayor virtud y mayor defecto de Nelson Deossa

El colombiano es uno de los fichajes que más ganas tienen los aficionados verdiblancos de conocer futbolísticamente. La mayor inversión del Betis hasta el momento este verano no pudo debutar ante el Como 1907 por unos problemas de tobillo que se le generaron a raíz de su participación en el Mundial de Clubes con Rayados de Monterrey, y parece que tampoco va a estar disponible para el Ingeniero de cara al choque de esta tarde en el Estadio de La Rosaleda. La forma normal de actuar en la casa bética cuando hay lesiones de este tipo ya es bastante prudente, aconsejando siempre alargar los tiempos de recuperación para evitar cualquier tipo de recaída.

Es por ello que los aficionados ya tendrán que esperar, al menos, hasta el debut liguero ante el Elche CF para ver sobre el terreno de juego a un Nelson Deossa que a esta hora del sábado 9 de agosto no está inscrito, pero que se espera que lo esté en las primeras coletadas de la próxima semana, tal y como expuso Diario de Sevilla, gracias a las salidas que ya se están produciendo y que se esperan en La Palmera.

Nelson Deossa posa junto a su compatriota Cucho Hernández. / Real Betis

La mayor virtud y el mayor defecto de Nelson Deossa

En los medios oficiales del conjunto verdiblanco le han hecho un pequeño vídeo al centrocampista que han compartido en sus redes sociales y que sirve para conocer mejor algunos apartados concretos del que será uno de los pesos pesados del vestuario a nivel futbolístico las próximas temporadas. "Qué la familia esté bien y jugar al fútbol", es lo que más feliz hace al cafetero, que tiene en su creencia en Dios uno de los pilares de su vida, siempre dando gracias por lo que le ocurre tanto al levantarse como al acostarse. Humilde, respetuoso y solidario, así se define, al igual que su comida favorita, el Sancocho. El sancocho colombiano es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía colombiana. Se trata de una sopa espesa y nutritiva que se prepara a base de carnes, tubérculos, verduras y especias.

Eso sí, cuando tiene que definir la mayor virtud que tiene y el mayor defecto, lo tiene muy claro. El físico y su carácter. Y es que la virtud es evidente. Quizá es uno de los mayores puntos fuertes por los que la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo decidió decantarse por sus servicios. Luego habla del carácter. Habrá que ir viendo cómo evoluciona vestido con las trece barras en este sentido, pero ya en México advertían algunos periodistas muy críticos con su salida que este podría ser un problema para su carrera. "Un soñador y un chico muy humilde", así terminaba definiéndose una de las mayores apuestas de los últimos años en clave heliopolitana.