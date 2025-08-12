La decisión en el Betis con el fichaje del centrocampista, a la espera de Marc Roca

El Real Betis Balompié, a través de sus voces oficiales como el presidente Ángel Haro y el director deportivo Manu Fajardo, ya establecieron de forma clara que la hoja de ruta del conjunto verdiblanco en el mercado de fichajes no cambia un ápice. El sustituto de Isco Alarcón será Giovani Lo Celso, incluso Rodrigo Riquelme, Fornals o Deossa podrían jugar en la misma posición. Luego, por Antony se sigue al pie de la letra la hoja de ruta que contamos en Diario de Sevilla, apuntando al final del mercado. Y el tema que está más en el aire ahora mismo es el del centrocampista que falta por firmar. Se ha hablado mucho del perfil que falta en el combinado dirigido por Pellegrini: un cinco posicional como Johnny (que tampoco lo era al 100%) o Guido Rodríguez, otro box to box como Deossa o incluso un organizador 'perfil Ceballos'.

¿Cuál es el perfil que busca el conjunto verdiblanco? En estos momentos, la idea que tiene el conjunto bético, según ha podido conocer este diario, es la de no firmar a un perfil determinado, sólo por ficharlo. Insisten en que tanto Marc Roca (que fue firmado como pivote defensivo) y Sergi Altimira (que ha tenido en muchas ocasiones en el Betis un papel de contención), se tienen muy en cuenta a la hora de buscar ese nuevo fichaje.

Marc Roca, durante la concentración en Marbella del Betis. / Real Betis

Los ojos puestos sobre Marc Roca

En otras palabras. En el Betis van a ir observando con todo detalle cómo se va a reintegrar Marc Roca con el grupo. La operación quirúrgica se realizó con la intención de solventar de raíz todos los problemas que tenía y poder disfrutar al máximo del rendimiento de un centrocampista defensivo con el que se hizo una buena apuesta económica. Si en Heliópolis ven que las sensaciones del catalán siguen sin ser buenas o que es una incógnita a resolver a lo largo del curso, los pensamientos en el mediocentro irán hacia alguien de ese mismo corte: defensivo, posicional y con margen de crecimiento.

Por otro lado, si la vuelta de Marc Roca invita al optimismo, en el Betis no van a precipitarse en ningún momento a la hora de firmar en el centro del campo. Evaluarán de mejor forma el rendimiento y las carencias de la plantilla, y abrirán al máximo el perfil, buscando la opción más rentable. Altimira también puede hacer las veces de mediocentro de contención, aunque con un estilo distinto al que están acostumbrados en Heliópolis. Por ello, no hay que descartar ningún tipo de perfil futbolístico, y por eso mismo no descartan del todo a ciertos jugadores que vienen sonando.

Mandragora en el duelo del la Fiorentina contra la Atalanta / CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

Los perfiles que no se deben perder de vista

Al margen ya de Dani Ceballos, tampoco se debe descartar del todo otro tipo de nombres. Diario de Sevilla fue el primer medio que puso en la palestra el nombre de Rolando Mandragora como opción fuerte en La Palmera. El napolitano es un futbolista que comenzó como pivote, pero un cambio de posición en una probatura de otro entrenador lo destapó como un gran box to box. Todavía no ha renovado con la Fiorentina, que ya ha firmado incluso futbolistas en su posición. Parece que se está atascando y la opción del Betis podría reaparecer en el futuro. Eso sí, en Heliópolis dejaron de pensar en Mandragora por un tiempo y si vuelven a por él, será a un módico precio, pues termina contrato en un año (lejos de los 8-10 millones que inicialmente estaban dispuestos a alcanzar).

Otro nombre que se debe tener en cuenta es el de Facundo Bernal. Ofrecido al Betis por sus agentes, en La Palmera no han hecho más movimientos en torno a él. Está ahí, como una opción a la que le encantaría vestir de verdiblanco, y toca esperar acontecimientos.