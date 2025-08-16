Comienza la parte fuerte del mercado para el Betis con un plan marcado

El Real Betis Balompié entra en una fase decisiva del mercado de fichajes. No porque todavía tenga demasiado trabajo por hacer, sino por la importancia de los futbolistas que todavía tiene que conseguir firmar el combinado de La Palmera. Todavía tiene que llegar una resolución del apartado Antony, un jugador de talla élite mundial.

También debe certificar el recambio de Bakambu y Borja Iglesias, siendo un delantero encargado de goles siempre un puesto de importancia capital y de los más potentes a la hora de contabilizar refuerzos. El esquema de Pellegrini siempre le ha dado mucha importancia al lateral zurdo, por lo que el recambio de Ricardo Rodríguez (que apunta a salir la próxima semana) debe ser interesante también. Y sobre todo, ese recambio en el centro del campo después de la salida de otro perfil top como es el de Johnny Cardoso.

Antony celebrando uno de sus goles con el Betis durante la temporada pasada / @antony00

¿Cómo está la situación con Antony?

Igual que este mismo diario advirtió en su momento que el plan de los heliopolitanos era esperar hasta el final del mercado de fichajes con el objetivo de presionar con el final de la ventana al United, también especificó Diario de Sevilla que esta semana era muy importante, puesto que la parte del jugador y también la del Manchester se habían puesto como fecha tope el inicio de la liga para encontrar una solución con el Betis y si no llegaba, comenzar a evaluar más opciones sin olvidar nunca al Betis. Por ello, no era menos importante el encuentro que iban a mantener este jueves los representantes del brasileño con el combinado inglés, aunque el resultado no ha sido demasiado esperanzador.

A día de hoy, el United sigue en sus trece: quiere vender sí o sí a Antony. Para ellos, el Betis y su cesión es la última opción. No pretenden que suceda con esos términos, pero si llegan los últimos días de mercado y no ha habido una solución, entonces comenzarían a pensar si puede llegar a haber un entendimiento. Lo que transmiten desde las partes es que es muy difícil, como ya detalló el presidente Ángel Haro. De hecho, el Betis ya maneja alternativas, tanto que han sido ofrecidas como de cosecha propia, aunque esperará a Antony hasta última instancia.

Guido Rodríguez, Nelson Deossa y Johnny Cardoso, sudamericanos en el centro del campo

Un nombre que llama la atención, Guido

Desde los compañeros de la Cadena SER se emite el mensaje de que Guido Rodríguez podría ser una opción para un centro del campo al que se le fue Johnny Cardoso y en el que se ha firmado a Deossa. La información que maneja día de hoy Diario de Sevilla al respecto es que es una opción que está en la recámara, pero muy al fondo. Si no sale nada de lo planeado en la hoja de ruta y con una rebaja salarial muy, muy considerable. Para ese puesto hay otras opciones, una de ellas, Facundo Bernal. El brasileño fue ofrecido en el pasado, como informó este medio el 5 de agosto, y si bien en ese momento no se llegó a dar un paso más por parte del Betis, ahora sí que comienzan a tantear el terreno del medio de Flluminense.

El plan en el delantero ha cambiado. Ahora, la apuesta de presente y de futuro será Cucho Hernández, y si se consigue encontrar acomodo a Bakambu, el delantero que llegará al Betis será alguien algo más contrastado, de un equipo de cierta grandeza y que no cuente con una situación favorable, por lo tanto siendo su salida a buscar un 'renacimiento' la mejor opción. En el lateral zurdo se manejan muchos nombres, pero el perfil está claro: joven, revalorizable, y casi con total seguridad, cedido con opción de compra a no ser que aparezca una buena oportunidad a un precio asequible, aunque eso a estas alturas es complicado.