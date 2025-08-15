El Betis de Pellegrini siempre empieza con buen pie

La llegada de Manuel Pellegrini cambió la historia del Real Betis e hizo una costumbre ganar más que perder, algo impropio del Betis de tiempos pasados. Si nos centramos concretamente en el inicio de liga el conjunto heliopolitano no ganaba su primer partido (en primera división) desde la 2012-13, cuando consiguió un 3-5 en un partido loco en la que sería su última visita en el viejo San Mamés. Las cinco temporadas siguientes en la máxima categoría se saldaron con cuatro derrotas y un empate en sus inicios.

Una tendencia que cambió la llegada de Manuel Pellegrini, que suma un parcial de tres victorias y dos empates en partidos inaugurales. El ex del Manchester City y Málaga entre otros ganó su primer partido oficial en Mendizorroza con un gol de Cristian Tello en el descuento para el 0-1. La siguiente temporada fue un empate (1-1) en Son Moix contra un Mallorca recién ascendido en aquel momento. En la 22-23 llegó el primer inicio de temporada en el Villamarín para el técnico chileno, contra el mismo rival de este curso, el Elche. Aquel partido se saldó con un amplio 3-0 con los goles de Borja Iglesias y Juanmi Jiménez, este por partida doble.

La temporada siguiente, con el debut de Isco como verdiblanco, llegó una meritoria victoria en Villarreal por 1-2 con goles de Ayoze y Willian José, que anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento. El último precedente, la temporada pasada, fue un 1-1 contra el Girona que igualó el tanto inicial de Bartra.