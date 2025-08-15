Betis: Frentes muy abiertos de entradas y salidas

En el Betis hay tranquilidad ante este inicio liguero. Ocho fichajes realizados, siete para esta campaña tras la cesión de Gonzalo Petit, y una hoja de ruta bien definida. Se tiene claro en el club que hay que firmar todavía un extremo diestro, con Antony en la mente aunque sin dejar de ver otras opciones ante las complicaciones de su incorporación, y un pivote que palie la salida de Johnny Cardoso (el verano pasado, ya con el internacional estadounidense en la plantilla, tampoco se repuso la marcha de Guido Rodríguez), aunque la prioridad es el atacante.

Pero todo el mundo sabe cómo se activa el mercado a medida que se acerca el cierre. Lo que eran cuartas opciones a principios de julio se convierten en primeras y lo que valía 10 cuesta ya la mitad. Eso y que el Betis se ha convertido en un club vendedor, en el que nadie es intransferible y se estudian todas las ofertas, hace pensar que la lista de salidas puede crecer todavía y que dependiendo del rédito económico los fichajes variarán entre las opciones que tiene estudiadas ya la dirección deportiva verdiblanca.

Iker Losada se encuentra en la rampa de salida al no contar para Manuel Pellegrini y otros tres futbolistas están en el escaparate: el Sion negocia abiertamente por Ricardo Rodríguez y las altas fichas de Bakambu y Chimy Ávila invitan a tener en cuenta cualquier propuesta.

Eso sí, la salida de cualquiera implica la necesaria llegada de un sustituto, si bien parece que serían apuestas que pudieran revalorizarse a futuro o jugadores ya experimentados con la carta de libertad bajo el brazo para que sus fichas incluso fueran inferiores, dejando un remanente extra para hacer el esfuerzo en el extremo diestro. En este sentido, desde Uruguay se insiste en que el Betis está en negociaciones por el joven medio centro Facundo Bernal, de 21 años, actualmente en el Fluminense, pero con pasaporte italiano.

No cuenta Pellegrini con titularísimos en el pivote y el costado derecho del ataque, por lo que con tiempo por delante todavía ahora la atención está puesta en esas posibles salidas que permitan ir al mercado con más músculo económico y “siempre cumpliendo las reglas financieras y con el equilibrio deportivo de la plantilla”, según comentaron a principio de la semana tanto Manu Fajardo, director deportivo, como el presidente heliopolitano, Ángel Haro.

“Creo que si algo ha demostrado la dirección deportiva es que está preparada para firmar y operaciones de ventas con jugadores de los que no se esperaba sacar retorno económico. Hay operaciones encaminadas. Mientras quede un minuto de mercado nos dejaremos la vida en ello”, dijo hace unos días Manu Fajardo, que ya ha dado salida este verano a Sabaly, Juanmi, Jesús Rodríguez, William Carvalho, Johnny Cardoso, Perraud, Borja Iglesias y Fran Vieites (además de la venta pactada de Rui Silva) para sumar unos 62 millones de euros en ingresos.

Una cifra que aumentará todavía de aquí al cierre del mercado. Cualquier opción es posible e incluso el Betis tasó a Abde entre 20 y 25 millones con la Roma interesándose por su situación, a pesar de que sigue con problemas en un tobillo y no se ha estrenado en toda la pretemporada. El conjunto romano, sin embargo, parece haber variado el rumbo y ahora su objetivo es Jadon Sancho, según publican medios británicos. El extremo es uno de los descartes de Ruben Amorim en el Manchester United y cumple contrato en 2026. Ya habría negociaciones y una cifra sobre la mesa de 20 millones de libras, algo más de 23 millones de euros. Este movimiento cerraría la puerta (ésta al menos) a Abde, pero no habría que descartar en ningún caso su posible salida, ya que este Betis vendedor está abierto a cualquier opción, consciente de que las salidas marcarán las llegadas que todavía hacen falta.