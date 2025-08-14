Betis: las claves de la movilidad a la Cartuja los días de partido

El viernes 22 el Betis debuta en casa ante el Alavés (21:30). En la que será su casa durante los dos próximos años, La Cartuja, una ratonera en otros eventos multitudinarios, por lo que el club ha querido informar qué intervenciones ha realizado, de la mano de las instituciones y empresas que tendrán alguna intervención para que acudir al fútbol no sea una aventura.

Ése es el objetivo de la entidad helipolitana, consciente de las dificultades que supondrá para los béticos acudir al estadio. Previsión, ir con tiempo y estudiar las alternativas son las recomendaciones generales. Hacer entender al bético que los tiempos para ir y volver al estadio serán mayores es clave.

Coche privado

Se establecerán unos 15.000 aparcamientos en los alrededores del estadio en distintas bolsas, dos en la bancada del río, una con acceso norte por la SE-20 con unas 2.500 plazas y otra de 1.500 con entrada desde Carlos III. En es avenida se establecen otras zonas de estacionamiento en La Cartuja. Por la aplicación del Betis se puede reservar una plaza, siendo obligado para acceder a ellos.

Además habrá una zona de aparcamiento para autobuses de las peñas, que ya son 99 de la provincia y cinco de Sevilla capital, y se han establecido paradas de taxi (en Américo Vespucio) y VTC (Leonardo da Vincci), así como un párking de 12.000 metros cuadrados para motos, bicis y patinetes con seguridad privada.

Autobuses públicos

Tussan establecerá un refuerzo especial en las líneas C1 y C2 desde dos horas antes con 12 vehículos y se establecerán lanzaderas especiales desde la Barqueta y a la parada del metro de Blas Infante, con un aparcamiento importante de coches, con 24 vehículos. Se mantendrá la lanzadera a Sevilla Este (de vuelta) también como la hay en Heliópolis y el Betis sufraga parte del viaje de vuelta, que será gratis.

Renfe

El tren será un medio clave. Antes del partido habrá un tren doble cada hora desde tres horas antes del partido desde Santa Justa al apeadero de la Cartuja, con parada en San Jerónimo. De vuelta, habrá dos trenes dobles especiales (capacidad para 1.500 personas cada uno) media hora después del partido y 40 minutos después que saldrán del apeadero y desde Santa Justa se adaptarán los horarios con trenes especiales con destino Lora y Utrera, variando los horarios según la hora en la que acabe cada encuentro. La vuelta en los trenes especiales desde el apeadero de la Cartuja será gratuita.

A pie

El Ayuntamiento ha diseñado también rutas de acceso a pie con itinerarios con una media de 15 minutos por la pasarela de San Jerónimo, dos rutas por el Parque del Alamillo, que estará abierto incluso en las citas que acaben más allá de las 23:00 horas, la Barqueta y los aparcamientos de Carlos III.

Cabe destacar, además, que la Policía Local establecerá cortes de tráfico para entrar en La Cartuja totales en la glorieta Beatriz Manchón y Camino de los Descubrimientos desde 3 horas antes del partido, pero el acceso y el aparcamiento en el parque tecnológico será posible, persiguiendo la doble fila para no colapsar la entrada y salida. El Betis enviará a cada socio información personalizada por código postal con las recomendaciones para llegar el estadio y hará un cuestionario sobre sus previsiones de desplazamiento para ir planeando la movilidad. El Betis montará una carpa de 1.000 metros cuadrados con servicios de restauración para hacer que la previa del encuentro sea lo más festiva posible y pondrá personal para acomodar al socio en el estadio directamente en su ubicación. Hay convenios también desde Torre Sevilla para coger una lanzadera aprovechando sus aparcamientos con 4 horas más adicionales por 2 euros.