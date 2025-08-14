Jadon Sancho, opción de la Roma en el sitio de Abde

Queda la parte más interesante del mercado de fichajes. El sprint final antes del cierre el 1 de septiembre y las operaciones y rumores empezarán a multiplicarse con el paso de los días. El Betis tiene los deberes hechos, pero le quedan todavía movimientos por hacer. Suspira por Antony, siempre dentro del necesario equilibrio económico, debe firmar un pivote aún y reponer cualquier salida que pueda producirse, ya que se estudian todas las propuestas.

Una de ellas podría ser la de Abde, que sigue recuperándose de la lesión producidad con su selección y no ha debutado siquiera esta pretemporada. Eso no impide que hay despertado el interés de equipos como la Roma o el Como, aunque el precio de salida que ha puesto el Betis es alto. El conjunto capitalino no ha hecho oferta alguna, pero tras la venta de Jesús Rodríguez y Johnny Cardoso el precio fijado por los verdiblancos estaría entre los 20 y 25 millones. De esa cantidad el 80% pertenecería al Betis, mientras que el 20% se lo reservó el Barcelona en el traspaso, cifra que era el 50% y que el Betis renegoció a su favor para quedarse el 80%.

Ahora la Roma habría cambiado el foco y desde BBC Sport y otros medios británicos apuntan al interés por Jadon Sancho, otro de los señalados por Ruben Amorim en el Manchester United junto a Garnacho y Antony. La cifra que se publica es de 20 millones de libras, algo más de 23 millones de euros al cambio por el futbolista de 25 años, que jugó en el Chelsea, campeón de Conference League, la pasada campaña.

Se trata de un extremo como Abde, con capacidad de jugar en las dos bandas, por lo que la apuesta de la Roma por él descartaría la opción del internacional marroquí en una operación cifrada por una cantidad de dinero parecida. El Manchester United compró al jugador en su día por 85 millones en 2021 y tiene contrato hasta 2026, por lo que sería un negocio redondo para los Red Devils. Cabe recordar que Antony tiene incluso un año más de vinculación con el conjunto inglés, hasta 2027 y es por eso que el club cifra incluso su traspaso inicialmente por un precio mayor.