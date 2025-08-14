El Betis, con los deberes hechos

A pocos días del inicio del nuevo curso liguero, el Betis tiene ya los deberes hechos. Al menos la gran parte de ellos. Llega con una base de la exitosa plantilla de años anteriores, con fichajes que han reforzado el plantel y otros que vienen a cubrir las posiciones de los que han salido dejando dinero en caja (más de 60 millones en ingresos este verano), y con las inscripciones completadas en LaLiga, el lastre de la mayoría de conjuntos de la categoría a estas alturas.

Desde el club se insiste en que no habrá problemas en esta cuestión y en la web de la competición ya aparecía ayer Cucho Hernández. Pau López tomará el relevo de Fran Vieites, en el medio falta por aparecer Nelson Deossa y en la retaguardia Junior, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez, en negociaciones con el Sion para una posible salida. Pero la documentación está enviada y validada, a falta de que LaLiga lo haga oficial.

Todo parece controlado en el Betis por la dirección deportiva que encabeza anu Fajardo. Si el internacional suizo se marcha el club valora la incorporación de un joven lateral zurdo que pueda revalorizarse. De momento sigue inscrito Abde, por quien la Roma y el Como siguen interesados y el cuadro heliopolitano estaría dispuesto a traspasar por la cantidad adecuada: a partir de los 20 millones, teniendo en cuenta que el Betis mantiene el 80% de sus derechos, siendo el 20% restante para el Barcelona, atento a los posibles movimientos.

En total son 17 los futbolistas inscritos, incluidos lesionados como Marc Roca, Diego Llorente e Isco que no podrán arrancar la liga. Quedan por inscribir a cinco (incluso para traspasar a Ricardo Rodríguez hay que inscribirlo antes, como pasará con Iker Losada) y se reserva la entidad todavía alguna ficha para los dos fichajes que demanda Manuel Pellegrini: el extremo diestro y un pivote defensivo.

Y después, cubrir los puestos de los que salgan. Bakambu tiene mercado, Abde es seguido en Italia y Ricardo Rodríguez, con el Mundial en el horizonte, quiere asegurarse más minutos y tener cierta regularidad para llegar a la cita norteamericana con ritmo de competición.

Con el debut liguero a la vuelta de la esquina, es difícil pensar que el técnico pueda disponer de alguna pieza nueva más para el debut en Elche, aunque la “dirección deportiva está muy viva y es muy dinámica”, argumentó Fajardo en referencia al rápido margen de reacción en caso de que se dé alguna salida.

En la última intervención pública, durante la presentación de Nelson Deossa, tanto el director deportivo como Ángel Haro insistieron en la importancia del “equilibrio económico” y el cumplir con las reglas. Le ha costado al Betis llegar a este punto en el que puede invertir todo lo que genere. Un trabajo bien hecho durante los últimos años para llegar al inicio de la temporada 2025-26 con los deberes hechos. Pero todavía con trabajo por hacer.