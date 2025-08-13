Betis: Quinto club español en el nuevo ranking UEFA

El Betis sigue escalando posiciones a nivel europeo. Tras una temporada en la que disputaron su primera final continental, soñando con la Conference League, el club se ha situado en el puesto número 33, subiendo siete posiciones respecto a la última actualización. Este ascenso se produjo después de que se borraran los resultados de la temporada 2020-21.

La entidad verdiblanca continúa progresando, y los números así lo reflejan. En el año en que Manuel Pellegrini asumió el cargo —quien comenzará la próxima temporada con su contrato pendiente de renovación y con finalización el próximo 30 de junio— el club se encontraba en el puesto 82, con un total de 19.571 puntos. Desde entonces, el Betis ha sumado 32.679 (52.250 tienen actualmente) bajo el mando del técnico chileno logrando la clasificación a competiciones europeas por quinta vez consecutiva.

En la última actualización del ranking de la UEFA, publicada ayer, se confirmó que el Betis mantiene su escalada y ocupa la posición número 33. Un ranking liderado por el Real Madrid, acompañado en el podio por Bayern Múnich e Inter de Milán.

El club heliopolitano es el quinto español en la clasificación, sólo por detrás del Real Madrid, el Barcelona (9º), el Atlético de Madrid (12º) y la Real Sociedad (27º). El Betis incluso supera a equipos como el Villarreal —que jugará la próxima edición de la Champions League—, el Nápoles, vigente campeón de la Serie A, y clubes como Aston Villa y Ajax.

Además, lo favorable para los béticos es que tienen la posibilidad de seguir subiendo en el ranking, ya que la próxima temporada volverán a disputar competiciones europeas tras clasificarse para la Europa League. Para esa competición, el Betis ya tiene nuevos posibles rivales, que han caído eliminados en la tercera fase previa de la Champions League: Nice, Viktoria Plzeň, Feyenoord y Salzburgo. Incluso aún resta una eliminatoria más de los playoff.

El sorteo de la fase de liga de la segunda competición europea se celebrará el próximo 29 de agosto, mientras que la primera jornada se disputará el 24 o 25 de septiembre.