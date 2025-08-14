El Betis pone precio a Abde

El Real Betis Balompié sigue construyendo en el mercado la que será su plantilla de cara a la temporada 2025/26. Todavía quedan aspectos por resolver tanto a nivel de entradas como a nivel de salidas en La Palmera. Y es que en el apartado de aquellos que todavía pueden abandonar el combinado bético hay una lista con cuatro claros señalados: Iker Losada, Bakambu, Ricardo Rodríguez y Chimy Ávila. Pero desde Italia, además, insisten con un nombre que no está en esa lista y que pondría más deberes a la dirección deportiva bética si se produce su salida: Ez Abde.

El conjunto verdiblanco poseía el 50% de los derechos del de Beni Melal, el cual compró por un importe de 7,5 millones de euros. En febrero de este 2025, a cambio de la rescisión del acuerdo con el Barcelona por Vitor Roque, los andaluces adquirieron un 30% más del pase del marroquí, por lo que de cara a un posible negocio de futuro, el planteamiento ya era más suculento. A lo largo de este verano, ha recibido interés de algunos equipos, siendo el Como 1907 el más interesado en los tanteos hasta que firmó a Jesús Rodríguez. Luego, la Roma comenzó a hacer mucho ruido en torno al africano pero sin hacer ningún tipo de oferta oficial ni mantener conversaciones avanzadas con los béticos.

Abde durante las semifinales de la Conference League / CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

El Betis pide mucho dinero

Además, teniendo en cuenta la altura del mercado en la que nos encontramos, el equipo que de verdad quiera llevarse a un futbolista como Ez Abde, debe poner sobre la mesa una alta cantidad de dinero. Precisamente, Matteo Moretto expuso últimamente en el canal de YouTube de Fabrizio Romano, dos periodistas italianos especializados en el mercado de fichajes y la información que en él se mueve, que en el Betis solicitan como mínimo que la cifra total ascienda a unos 25 millones de euros. Con ese dinero se asegura una plusvalía bastante alta por un futbolista con una gran proyección, teniendo en cuenta también que todavía queda dinero por amortizar y que el 20% se lo llevaría el FC Barcelona.