Pasos firmes en el Betis para la salida de Ricardo Rodriguez y la llegada de un sustituto

El Real Betis Balompié sigue trabajando en el mercado de fichajes para completar la plantilla más completa posible con el escueto margen que tiene a nivel salarial. Los verdiblancos están en un punto muy favorable: con una buena situación en cuanto a las inscripciones ya que han recibido el 'OK' de LaLiga en torno a los ocho nuevos refuerzos. Luego, las tres o cuatro incorporaciones que quedan, entrarán siempre y cuando se siga trabajando con esa responsabilidad de encajar lo nuevo en el hueco que deja lo viejo. A partir de aquí, quedan más salidas por darse. Según ha podido conocer Diario de Sevilla, una que por cada minuto que pasa está más cerca de producirse es la de Ricardo Rodríguez.

Los representantes del suizo llevan ya un tiempo en conversaciones tanto son el Sion como con el Zurich, dos equipos suizos muy interesados en sus servicios. Repatriar a una personalidad importante de la selección suiza sería un paso adelante en sus plantillas. Igualmente, es cierto que en el primero de esos dos equipos la confianza es bastante alta para poder llegar a buen puerto en las negociaciones.

Ricardo Rodríguez, en un partido de esta temporada. / AFP 7 / Europa Press

Un recambio asegurado

La salida de Ricardo Rodríguez, según transmiten a este medio, se daría sin que el nuevo equipo hiciese un desembolso por el jugador, que le ahorraría al conjunto bético el año de salario restante. Las sensaciones que se transmiten es que se podría cerrar próximamente. No está cerrado, pero sí se ve avanzando firmemente.

Este es un escenario que ha sido contemplado por el Betis a lo largo de todo el verano, y por ello tienen el camino bien trazado y el plan bien claro. Lo que fuentes cercanas al equipo de La Palmera transmiten a Diario de Sevilla es que se va a ir a por un futbolista relativamente joven, que tenga una gran capacidad de revalorización y cuya inversión sea relativamente baja. Se debe tener muy en cuenta que ya que Ricardo Rodríguez libere unos 2,5 millones de euros brutos, el sustituto no podrá superar esa cantidad a nivel salarial.