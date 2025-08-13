Así está La Cartuja para recibir al Betis

No será hasta el próximo viernes 22 de agosto cuando el césped del Estadio de La Cartuja escuche por primera vez en este período de, como mínimo, dos años, el himno del Real Betis Balompié. Será ante el Deportivo Alavés en la jornada número 2 de LaLiga EA Sports y será una fecha que muchos béticos recordarán como ese primer día antes de volver de nuevo a su casa, el Benito Villamarín. Pero para eso todavía queda más de una semana y media, y en el nuevo hogar verdiblanco ya se están culminando todos los preparativos para que no haya ningún fallo y la escenografía sea idílica.

De hecho, gracias a un aficionado que ha compartido un vídeo de cómo se encuentran las instalaciones en estos momentos, se puede profundizar algo más sobre el estado de La Cartuja a 13 de agosto. Jesús Gómez Japón (@eclipsejesus) es el autor de dicho vídeo en el que se muestran algunas partes del interior de las instalaciones y también del césped.

El túnel de vestuarios ya está listo

Las escaleras que lo recorren ya están forradas en césped y las paredes con toda la simbología verdiblanca. Ese lugar que tantos momentos regala a los protagonistas antes de saltar al terreno de juego ya está más que listo. Luego, tras una panorámica a pie de césped, se observa como los letreros de cada una de las gradas ya están colocados al igual que algunos carteles con la simbología del Real Betis Balompié para darle algo más de colorido verde a un estadio en el que predomina el naranja de los asientos. Además, el césped está ya en perfectas condiciones y totalmente instalado para que en unos días, la temporada eche a rodar en La Cartuja.

Alavés, Athletic, Real Sociedad, Osasuna y Atlético de Madrid. Esos serán los cinco primeros equipos que visiten a los de Manuel Pellegrini y que serán partidos que también servirán a modo de prueba y error en lo que a temas de movilidad y salida escalonada del estadio se refiere. Desde el club bético se trabaja a destajo para que los aficionados tengan todas las facilidades posibles y pronto habrá novedades.

Manu Fajardo y Ángel Haro, durante la presentación del colombiano Nelson Deossa. / José Manuel Vidal / Efe

Haro se refirió a La Cartuja

En la presentación de Nelson Deossa como nuevo jugador del Real Betis Balompié, el presidente bético se refirió al traslado a La Cartuja, que “ya está prácticamente lista”. “Parecía que el césped iba con retraso, pero estamos seguros de que llegaremos en condiciones óptimas. Seguimos trabajando en el plan de movilidad, pero no es responsabilidad del Betis. En los próximos días reunión de coordinación y se dará la información de cómo llegar y salir de la forma más cómoda posible. Llevamos meses trabajando en esto, pero muchas cosas no son responsabilidad el Betis”, insistió Haro, que se refirió también al derrumbe de la grada de Preferencia del Benito Villamarín, que se acometerá “probablemente la semana que viene”.