La Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja ha provocado ya 20.000 multas por importe de cuatro millones

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) implantada por el Ayuntamiento de Sevilla en la Cartuja ha provocado ya 20.000 multas por importe de cuatro millones. Así lo ha asegurado la portavoz del Grupo Municipal Vox, Cristina Peláez, que ha pedido al gobierno de José Luis Sanz que reconsidere la ZBE y ha asegurado que esta medida "tiene los días contados". Según ha informado Vox Sevilla en una nota de prensa, Peláez ha afirmado que "uno tras otro, los altos Tribunales de Justicia han anulado hasta ocho Zonas de Bajas Emisiones de otras tantas ciudades españolas a través de sentencias que vienen a dar la razón a Vox en todos sus términos".

Además, ha asegurado que los tribunales coinciden en que este tipo de espacios restringidos a la circulación "son discriminatorios para las clases humildes que no pueden comprarse un coche menos contaminante y por malinterpretar la normativa europea y el carácter restrictivo de la medida sobre la libertad de movimientos de la ciudadanía".

La portavoz ha incidido en que el pasado mes de mayo el gobierno de José Luis Sanz aprobó una moción de Vox para revisar la Zona de Bajas Emisiones pero que hasta el momento "no tenemos noticia de modificación alguna". También ha admitido que "lo único cierto es que los tribunales se están pronunciado uno tras otro mientras las multas se acumulan, del orden de unas 20.000 sanciones impuestas en la Cartuja", ha insistido.

Por otro lado, Peláez ha considerado que la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja "tiene los días contados", y "cuanto más tiempo perdure, mayor puede ser el daño que se cause a los sevillanos, a las arcas municipales" y que, a su juicio, podría supeditar incluso los presupuestos del Ayuntamiento de cara a 2026. Así, ha asegurado que "si se produce una sentencia en contra, la posibilidad de que haya que devolver hasta cuatro millones de euros".

Finalmente, la portavoz ha aseverado que desde Vox van a seguir insistiendo en la necesidad de derogar esta medida "absolutamente injusta", por la que, a su juicio, ya han sido sancionados miles de conductores, con una media de dos mil multas al mes desde que se implantó la medida el uno de julio de 2024.

"En Sevilla caben dos medidas, una es la rectificación política en la que desde VOX venimos insistiendo y la segunda es que sea anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", ha concluido Peláez