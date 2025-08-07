Adiós definitivo al ficus de San Jacinto, en Triana. Los operarios de Parques y Jardines han comenzado este jueves, a las 8:00, a cortar el gran tocón que queda de este ejemplar, que ha sido imposible recuperar tras la poda agresiva que se realizó en agosto de 2022, la cual se llevó por delante el 70% de su copa. La delegación que dirige la popular Evelia Rincón, presente en los trabajos, ha intentado estos años aplicar varias medidas para revitalizarlo, pero han resultado infructuosas, de ahí que se haya optado por talar por completo el grueso tronco que aún se mantenía en pie. En su lugar, se colocará una placa o estatua que lo recuerde.