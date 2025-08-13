El Betis ya tiene inscritos a todos sus fichajes

El Real Betis Balompié ha recibido malas noticias en los últimos días, sobre todo con la lesión de Isco y algunas complicaciones en el tema Antony, pero en las últimas horas ha recibido una que era esperada, pero no por ello deja de ser importantísima. El organismo responsable del campeonato nacional de liga ya le ha comunicado al conjunto verdiblanco que la documentación presentada de todos los fichajes y futbolistas con variaciones contractuales que restaban por inscribir, ya ha sido validada al completo. Es decir, todos los futbolistas de la primera plantilla ya han sido inscritos y lo único que resta es burocracia y papeleo interno de LaLiga (necesario para que aparezcan en la web como ese paso definitivo de cara al público).

Lo importante: el Betis no tiene problemas con las inscripciones y todas sus incorporaciones podrán jugar. Desde el principio, desde la visita al Martínez Valero (problemas físicos al margen como en el caso Deossa). Todo, fruto de un gran trabajo tanto de la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo y secundado por Álvaro Ladrón de Guevara como por una cúpula que siempre ha tenido clara la hoja de ruta para la reconstrucción económica: la responsabilidad.

El Betis entrena sin Nelson Deossa pero con Diego Llorente / José Manuel Vidal / Efe

Tranquilidad en los aficionados

Para tranquilidad de los aficionados, los futbolistas irán apareciendo paulatinamente en la web de LaLiga entre este miércoles y este jueves, según apuntan a Diario de Sevilla fuentes del propio conjunto verdiblanco. Tampoco es que vayan sobrados en las oficinas de La Cartuja, pero han conseguido pasar de jugar partidos sin futbolistas inscritos y tener que poner avales, a tener muchos días antes del debut la situación controlada y no pasar apuros. Siempre al límite, ya que a partir de ahora serán las 'gallinas que entran por las que salen', pero igualmente apurando a todo lo que se pueda para tener una plantilla competitiva.

Eso es lo que han conseguido en Heliópolis, siendo ejemplo de gestión en los últimos años para muchos de los clubes de una competición que sigue pasando apuros económicos. Todavía quedan cuatro movimientos de mercado: un delantero, Antony, un centrocampista (sin perder de vista a Dani Ceballos) y un lateral zurdo si sale Ricardo Rodríguez, que consta a este medio que está cerca de alcanzar un acuerdo de salida. Esta, precisamente, será una de las salidas, junto a Losada, Bakambu y Chimy Ávila, es la intención.

Además, otra información importante que puede aportar Diario de Sevilla es que Betis y Bakambu están buscando una solución a su situación en el club. El conjunto bético ya le ha trasladado al congoleño que lo ideal sería encontrar una salida, algo que ha sido acogido con una sorprendente empatía en el futbolista, que ha transmitido que vino para ayudar y que no va a poner problemas en ese sentido.