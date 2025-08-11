Isco, pierde el Betis y pierde todo el fútbol

TODOS los entrenadores arrancan en este periodo de pretemporada, tan necesario como latoso, con el exclusivo deseo de no perder a ninguno de sus elementos por una lesión de varios meses. Seguro que Manuel Pellegrini no sería una excepción en ese sentido, pero no ha tenido buena suerte el chileno. Tampoco el Real Betis.

La lesión de Isco en su querida Málaga es la peor de las noticias que le podía deparar este tiempo de preparación a los verdiblancos, sobre todo porque se apunta a un mínimo de tres meses de baja para el director de orquesta nacido en Arroyo de la Miel.

El Betis, nadie lo duda, tiene una fuerte dependencia del excelso fútbol de su ídolo. Es lo lógico cuando se hace referencia a la magia que mana de las botas de un hombre que acapara el balón y que es capaz de provocar oh de admiración en la mayoría de sus acciones. Isco siempre es la referencia para todos sus compañeros, que saben que con acarrearle la pelota a él, el objeto más preciado de este deporte está más que seguro y siempre se prolongará en una situación mejorada para sus intereses.

Pero esto es el fútbol, las lesiones siempre están presentes y el Betis ya tuvo que sufrir la ausencia de Isco durante muchos meses en el anterior curso, concretamente desde en el final de la temporada 23-24 y más o menos en los mismos meses que se prevén para el periodo de ausencia del futbolista en esta 25-26 que ahora arranca. Pellegrini, por tanto, ya cuenta con una experiencia en ese sentido y seguro que tratará de solventar el problema de la misma manera, a través de subir a Giovanni Lo Celso a un carro del que el argentino parecía que se había bajado precisamente desde que Isco retornara y lo dejara atrás en la carrera por el liderazgo de este Betis.

Que no es lo mismo Lo Celso que Isco, por supuesto que no, que lo mejor es contar con los dos a pleno rendimiento, pues faltaría más, pero a falta de un mago, siempre será bueno hallar un sustituto para que el fútbol, no sólo el Betis, no pierda tanto.