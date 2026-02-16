El Lope de Vega renovará su vestido escénico inspirado en el teatro italiano del siglo XX

Los entretelados, los pasamanos tapizados y los tejidos escénicos serán los elementos a renovar o restaurar en el Lope de Vega.

Si hace unas semanas el Ayuntamiento anunció la restauración de las 597 sillas y butacas que conforman el Teatro Lope de Vega, ahora le toca el turno a los entretelados, los tapizados de pasamanos y los tejidos escénicos. Elementos que se instalarán de nuevo o se restaurarán al “haber perdido su funcionalidad y resultar incompatibles con las normativas vigentes en materia de seguridad e ignifugación”. Así lo indica el pliego de contratación del servicio, con un presupuesto que asciende a los 177.960,40 euros (IVA incluido). Eso sí, las actuaciones deben priorizar la integridad material, el comportamiento técnico de los materiales y la compatibilidad estética con el lenguaje arquitectónico original. Además, tienen que mantener la misma tonalidad actual y cumplir la normativa vigente en materia de reacción al fuego, acústica, accesibilidad y sostenibilidad.

Vestido escénico

El primer elemento clave es el vestido escénico, uno de los elementos más representativos del Lope de Vega. Son piezas que conservan la disposición clásica del teatro a la italiana, con elementos de gran simbolismo institucional como el guardamalleta bordado o el bambalinón principal, cuyo diseño remite a las escenografías ceremoniales de inicios del siglo XX.

La configuración del vestido escénico define visualmente el espacio, facilita las transiciones técnicas durante las funciones y contribuye tanto a la ambientación como al comportamiento acústico del recinto. Al tratarse de un teatro de carácter histórico, indica el pliego que “su sistema de cortinaje principal forma parte inseparable de la experiencia teatral y debe abordarse desde una perspectiva técnica, patrimonial y operativa”.

El Lope de Vega cuenta con un telón de boca, un bambalinón principal y un guardamalleta superior, todos ellos elementos de gran antigüedad. A pesar del alto valor estético de todas estas piezas –especialmente por su configuración escénica tradicional–, presentan “deficiencias estructurales, deformaciones y no cumplen con los requisitos actuales en materia de ignifugación y estabilidad dimensional”.

Respecto al guardamalleta, se trata de un elemento de gran presencia escénica, situado por encima del telón de boca, con función exclusivamente ornamental. El plan de trabajo será el siguiente: desmontaje controlado, limpieza y restauración, incluyendo aplicación de tratamiento ignífugo certificado y permanente, siempre que exista viabilidad técnica conforme a la normativa vigente.

Respecto al telón de boca, el sistema actual combina apertura americana y posibilidad de movimiento vertical tipo guillotina, lo cual permite adaptarse a diferentes requerimientos de escena. Este sistema deberá mantenerse en su configuración actual, renovando únicamente aquellos componentes estructurales, textiles o mecánicos que presenten signos de desgaste.

El bambalinón principal, por su parte, cuenta únicamente con movimiento vertical (tipo guillotina), y será tratado de forma independiente al telón, tanto en términos constructivos como en el sistema de sujeción. En ambos casos, la intervención deberá respetar estrictamente la estética del conjunto, garantizar la seguridad de operación y mantener la compatibilidad con los mecanismos de contrapesado y maniobra existentes.

Entretelado de paredes

El segundo elemento clave es el entretelado de paredes, que siguen una tradición extendida en los grandes teatros históricos del ámbito hispano, donde los damascos y brocados no sólo cumplían funciones acústicas y térmicas, sino que revestían de solemnidad institucional las zonas nobles del recinto.

Los entretelados murales del Lope de Vega constituyen un elemento decorativo y funcional de especial singularidad, cuya conservación o reproducción requieren “una intervención técnicamente precisa, contextualizada en el conjunto arquitectónico y en su uso escénico”.

Se ha constatado que dichos revestimientos “responden a una solución mixta entre recubrimiento textil acústico y acabado ornamental, empleando tejidos de gran peso específico, con trama enriquecida de inspiración damascada, fabricados originalmente mediante técnicas que hoy exigen reformulación bajo estándares actuales de seguridad y comportamiento ignífugo”.

La intervención prevista sobre estos elementos requerirá:

Retirada integral del revestimiento existente, conservando cuidadosamente todos los elementos susceptibles de reaprovechamiento, y ejecución de una limpieza y saneado completo de los paramentos verticales.

La identificación y caracterización de la composición textil del tejido original, incluyendo análisis de gramaje, textura superficial, absorción acústica estimada, densidad de trama y presencia de relieve. Se deberá prestar especial atención a la reproducción del patrón ornamental, cuya fidelidad será prioritaria por su valor técnico y representativo.

La especificación de un sistema de fijación invisible compatible con muros protegidos y con variaciones de geometría (cornisas, curvas, pilastras), con posibilidad de registro técnico sin deterioro del tejido.

Pasamanos tapizados

El tercer y último elemento clave son los pasamanos tapizados. Instalados sobre los antepechos interiores de palcos, anfiteatro y paraíso, no cumplen una función estructural, pero sí mejoran el apoyo del usuario y completan el remate visual del contorno. Actualmente, presentan “un sistema antiguo”, con “núcleos deformados, tapicerías no ignífugas, grecas despegadas y una ejecución alejada de los estándares actuales”. Además, el tejido está "visiblemente desgastado, con pérdida de color y textura por el roce continuado, y las líneas del canalé aparecen distorsionadas o desdibujadas en varios tramos". También los separadores laterales tapizados entre los asientos de los palcos comparten este mismo sistema y se encuentran “en similar estado de degradación”. La propuesta de intervención contempla su sustitución total.