El Teatro Lope de Vega restaurará sus 597 butacas y sillas

Se siguen dando pasos para que la reapertura del Teatro Lope de Vega sea una realidad, como muy tarde, en septiembre de este año. Si hace un mes se anunció la transformación del entorno de este espacio y del Casino de la Exposición -con unas obras que se alargarán hasta 2027-, hace unas semanas se publicó la licitación del servicio de restauración de las 597 sillas y butacas que forman parte del espacio. Un contrato que tendrá un valor de 231.674,84 euros (IVA incluido).

Las imágenes que acompañan al pliego no dejan lugar a dudas. Los tejidos de los respaldos están rajados, algunas maderas de los apoyabrazos están desgastadas y varias de las chapas que indican el número y la fila del asiento son difíciles de leer. La actuación está justificada, según el pliego, por el "evidente deterioro material, la pérdida de funcionalidad y la incompatibilidad con las normativas vigentes en materia de seguridad e ignifugación". Ante ello, la restauración del mobiliario debe "priorizar la integridad material, el comportamiento técnico de los materiales, la compatibilidad estética con el lenguaje arquitectónico original (color/tonalidad, gramajes, patrones gráficos, etc.) y el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de reacción al fuego, acústica, accesibilidad y sostenibilidad".

El contrato especifica que las butacas actuales "no son las originales de 1929", porque fueron reemplazadas tras el incendio de 1936, pero el diseño "responde al modelo clásico que ha caracterizado la sala". Existen, por tanto, dos variantes: las del patio de butacas, unas 374, de mayor calidad; las de anfiteatro, 76 y las 147 de paraíso. Estos dos últimos tipos con acabados más simplificados.

El respaldo rajado de uno de los asientos. / D. S.

Las características principales de las butacas son su tejido rojo en asiento y respaldo, los apoyabrazos de madera labrada y lacada en color verde, una estructura metálica en las patas intermedias y la numeración con chapas redondas doradas. Rasgos que el Teatro Lope de Vega no va a perder, pero se propone el uso de terciopelos y espumas ignífugas o maderas macizas tratadas de ejemplares como la haya y el pino rojo.

Entre los trabajos que propone el contrato figuran: