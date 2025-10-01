El Teatro Lope de Vega mudará sus ventanas y puertas: "Tienen un estado deplorable"

Como parte de las obras para renovar el Teatro Lope de Vega y que su apertura llegue a tiempo para la próxima Bienal -en septiembre de 2026-, la Comisión de Patrimonio ha aprobado hoy el proyecto de sustitución de carpinterías del espacio. Una iniciativa que afecta a sus ventanas y puertas, elementos que según el Ayuntamiento de Sevilla están "en un estado deplorable". El presupuesto de licitación de estas actuaciones se eleva a los 598.738,42 euros.

"La carpintería exterior del edificio se encuentra en un estado muy deteriorado", ha indicado el gobierno municipal en un comunicado. Aunque algunos de los elementos "fueron sustituidos en una intervención de final de la década de los 80", otros son originales de 1929. Por este motivo, la actuación propone la sustitución completa, "conservando las características a nivel de diseño de la actual y mejorando su comportamiento térmico-acústico".

Hace apenas dos semanas, se publicaron las licitaciones para renovar el sistema de sonido del teatro y actualizar el equipamiento de maquinaria escénica. Dos actuaciones que tienen un presupuesto conjunto de 299.062,09 euros y cuya puesta a punto tratará de atraer un mayor número de compañías teatrales y eventos, además de mejorar la creatividad en las producciones.

En contra de todos estos avances está la instalación del elevador escénico. Hace unas semanas se supo que la empresa que consiguió la adjudicación para la instalación de este elemento fundamental no puede hacer frente a la solvencia técnica comprometida. Por ahora, la adjudicación ha quedado anulada y pasará al siguiente licitador en la lista.