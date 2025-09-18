El Teatro Lope de Vega de Sevilla renovará su sistema de sonido para atraer grandes producciones con su reapertura

La celebración de la Bienal en septiembre del año que viene no sólo traerá el reencuentro entre sevillanos y el flamenco, también supondrá el ansiado regreso del Teatro Lope de Vega a la vida cultural de Sevilla. Al menos esa es la fecha que trabaja el gobierno municipal, inmerso en una cuenta atrás que está siendo observada con lupa por el propio sector tras más de dos años cerrado. Ya se han retirado las 583 butacas que tiene el espacio en sus tres plantas para sustituir el mobiliario y antes de verano se licitaron dos obras clave: la del elevador escénico y la del telón cortafuegos. Ahora, se da un paso más y se han publicado dos pliegos. Uno para actualizar el equipamiento de maquinaria escénica con el fin "de adecuar las instalaciones a las normativas vigentes" y otro para renovar el sistema de sonido con todo tipo de altavoces y amplificadores. Entre ambos, las inversiones alcanzan los 299.062,09 euros.

Sobre este último, el contrato hace especial hincapié en que "el sonido es un pilar fundamental en cualquier producción teatral" capaz de crear "atmósferas y emociones que transportan a los espectadores a mundos imaginarios". En este sentido, "un equipo de sonido deficiente puede arruinar la experiencia de una obra maestra, afectando tanto a los artistas como al público".

Por este motivo, el Teatro Lope de Vega afronta el "desafío" de actualizar su equipo de sonido, porque el que tiene ahora "ha empezado a mostrar signos de obsolescencia". Entre los beneficios que traerá esta actuación figuran una mejora en la calidad acústica, con sonidos más claros y precisos que mejorarán la experiencia del público; una mayor creatividad en las producciones y la atracción de un mayor número de compañías teatrales y eventos.

En el listado de equipos que se instalarán figuran hasta cuatro tipos de altavoces diferentes de la firma estadounidense Meyer Sound, empresa que ha trabajado en grandes espacios como el Avicii Arena en Estocolmo (Suecia) y el Arena Inspire en Corea del Sur. También se instalará un procesador Galileo Galaxy 816 para la distribución de señales, un amplificador de la compañía Nexo (perteneciente a Yamaha) y varios soportes y cajas de transportes para los distintos equipos.

Nueva maquinaria escénica

En paralelo, también se ha licitado la actualización del equipamiento de maquinaria escénica, una "necesidad urgente con el fin de adecuar las instalaciones a las normativas vigentes". Según el contrato, la modernización y mejoras de los sistemas de elevación son aspectos cruciales "para asegurar el desarrollo eficiente y seguro de las producciones escénicas". En este contexto, "la incorporación de nuevos elementos y tecnología permitirá tanto la gestión como la seguridad como la eficiencia de las maniobras de cargas en el escenario".

La contratación contempla el suministro de varas, cada una de una longitud de 14 metros, que constituyen elementos básicos de suspensión de cargas sobre las que se montan escenografías, luminarias, cortinas y otros dispositivos escénicos. La longitud de las varas asegura una cobertura suficiente en todo el escenario, permitiendo la colocación versátil y equilibrada de los elementos necesarios para cada producción.

Junto a las varas, se suministrarán células de carga, una por cada vara, iguales a las que ya existen en el Teatro Lope de Vega. Estas células de carga funcionan como transformadores de alta precisión capaces de convertir la fuerza ejercida sobre ella en una señal eléctrica. Gracias a este sistema, indica el pliego, se puede monitorizar en tiempo real la carga soportada por cada vara, lo que resulta fundamental para prevenir sobrecargas, evitar deformaciones y garantizar la seguridad del personal y del público. Además, este control facilita la planificación adecuada del reparto de cargas, permitiendo la distribución de los pesos de manera homogénea y permite cumplir con las normativas vigentes en materia de seguridad escénica.

Adicionalmente, se prevé la adquisición de dos controles vía radio, diseñados para manejar hasta 12 motores cada uno. Estos motores de cadena y velocidad fija se encargan de elevar y descender las varas o cargas asociadas de forma controlada. La implementación de controles inalámbricos representa una mejora significativa frente a los sistemas tradicionales de operación fija, ya que dota al personal técnico de libertad de movimientos, permitiendo operar los motores desde cualquier zona del escenario.