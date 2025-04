Más de medio millón para el elevador escénico y el telón cortafuegos del Teatro Lope de Vega de Sevilla

Dos intervenciones son fundamentales para que la reapertura del Teatro Lope de Vega se convierta en realidad de cara a la Bienal de 2026: la del telón cortafuegos y la del elevador escénico. Si el plazo de licitación para la primera acabó el pasado 10 de abril con un presupuesto que roza los 350.000 euros, esta misma semana se ha publicado la licitación de la segunda actuación clave. El pliego para la contratación del suministro e instalación del elevador escénico fija un precio de 223.848 euros. Por tanto, ambas obras superan el medio millón.

El sector de la cultura se puso en pie de guerra el pasado 27 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional del Teatro. La Plataforma Cívica para la recuperación del Teatro Lope de Vega de Sevilla organizó una concentración a las puertas del centenario inmueble con el fin de denunciar los incesantes retrasos y las sucesivas propuestas de fechas incumplidas para reabrir este espacio del 29 cuya falta empieza a hacer mella en la agenda de la capital hispalense. Ante la presión, horas antes de la movilización, la delegada de Cultura, Angie Moreno, fijó el reingreso del inmueble en los circuitos escénicos para septiembre de 2026.

Finalmente, las reuniones entre el sector cultural y el Ayuntamiento para disipar incertidumbres y el aluvión de preguntas –sin respuestas contundentes– llevadas al Pleno desde que el edificio neobarroco cerró sus puertas en septiembre de 2023 dieron sus frutos. Todas las dudas fueron clarificadas en una rueda de prensa en la que Moreno indicó que se destinarán más de 5 millones de euros a la reforma integral de su entorno, dirigidos a “la reurbanización, la reforma de las zonas ajardinadas y por fin la eliminación de las antiestéticas caracolas” ubicadas en las proximidades y que “tanto han afeado el espacio”.

El informe detalla que el actual montacargas “fue instalado en los años 80”

Sobre las actuaciones clave a las que hizo referencia, una era el elevador escénico cuyo pliego se ha publicado esta misma semana. El contrato incluye el desmontado completo del actual, el suministro e instalación de un elevador nuevo, la ejecución de cerramiento en la planta sótano y la protección ante caídas superior a dos metros en la planta de escenario. El informe hace especial hincapié en que dicho elevador de escena “tiene la particularidad de que se utiliza para el movimiento de material escénico, tanto de maquinaria de iluminación, sonido, utilería, sastrería y en general para los medios utilizados en las diferentes producciones para proveer al escenario tanto de materiales técnicos como depositados en los almacenes de la planta sótano”.

Con un presupuesto de 223.848 euros y un plazo de ejecución de seis meses, el contrato detalla que el montacargas que opera actualmente en el Lope de Vega “fue instalado en los años 80”. Su antigüedad y que no “cuente con cierre en su perímetro de planta baja” hacen necesaria su sustitución “completa” para “adecuarlos a la normativa vigente”. El plazo para presentar solicitudes expirará en 15 días naturales desde su publicación, es decir, el próximo 29 de abril.

Telón contraincendios, la otra gran obra

La otra gran actuación es la del telón cortafuegos, cuyo concurso acabó el 10 de abril. El presupuesto fijado para este elemento es de 350.000 euros con un plazo de ejecución de nueve meses. El pliego detallaba que el actual “está formado por dos piezas separadas que, en la posición de cerrado, no tienen la estanqueidad necesaria, por lo que no pueden hacer su función de contención del fuego”. En esta línea indica que “la sección de cada pieza” está “formada por dos chapas y material aislante central, estando las chapas sujetas por remaches” que, en caso de incendio, “podrían hacer un efecto de lanzamiento de metralla”. Asimismo, “las guías y poleas no están en buen estado y por ello no ajustan como debieran, por lo que dejan residuos en el escenario”.

Según el informe, el conjunto del telón “no cumple la normativa en cuanto a velocidad de cierre del mismo y no es posible su adaptación debido al peso y condiciones del mismo”. En primavera de 2023, “se procedió a una reparación de ciertos elementos de la motorización, sin que fuera posible conseguir, que la velocidad de descenso alcanzase la establecida en la normativa”. Debido a las “singulares características de la embocadura del escenario, de reducidas dimensiones por el interior, y con profusa decoración pictórica por el exterior” toda “la dotación a instalar debe hacerse a medida, no siendo posible la utilización de marcas o patentes comerciales”.

Preocupación por la programación

Entre las mejoras que ya se han ejecutado figuran la limpieza de la cúpula interior, la sustitución de la iluminación de sala y de la lámpara monumental, el proceso de digitalización obligatorio, la restauración de mobiliario, la eliminación de la moqueta y la sustitución de los proyectores bifocales para adecuar la iluminación escénica a los estándares actuales.

En cuanto a los casi dos años de programación que se han quedado por el camino –y que supone una de las principales preocupaciones del sector –, la delegada de Cultura ha explicado que el calendario se “está reajustando por otros espacios de la ciudad”. De hecho, ha puesto como ejemplo el estreno de Suor Angelica, de Giacomo Puccini, el pasado enero en la Real Fábrica de Artillería. Sí que ha indicado que encontrarán “la manera” de que todo ese presupuesto que no se está utilizando pueda destinarse “a una programación digna y a la cultura de la ciudad”.